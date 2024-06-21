Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Нужна ли реабилитация после лучевой терапии, рассказала псковский онколог

Нужна ли реабилитация после лучевой терапии, объяснила заведующая отделением радиотерапии Псковского областного клинического онкологического диспансера Елена Букша в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 21 июня.

Елена Букша. Фото: ПАИ

«Пациента мы не бросаем после завершения курса лучевой терапии. Мы понимаем, что доза набирается большая и она будет действовать ещё месяц после окончания терапии. Пациенту даются рекомендации, как себя вести в этот период времени и какие препараты нужно принимать», – сказала гостья студии.

Елена Букша подчеркнула, что это полностью контролируемый процесс, так как используются тяжёлые методы лечения.

При терапии могут возникнуть различные лучевые реакции, отметила врач. «Первые реакции возникают на коже, они проявляются в виде покраснений и чувства лёгкого жжения, подпекания на коже, как при загаре. Не у всех это выглядит как ожог, у 80 % сохраняется просто лёгкое покраснение», – сказала она и уточнила, что пациенту даются рекомендации, как обрабатывать кожу, а при окончании терапии эта реакция пройдёт.

Ранее в эфире псковский онколог назвала признаки опасных родинок.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












21 июня 2024

Эскизы ещё четырёх региональных наград утвердили в Псковской области
21 июня 2024

Сухой фонтан запустили в Невеле
21 июня 2024

Псковский врач-онколог: Раз в три месяца необходимо осматривать кожу
21 июня 2024

Герман Греф: За два года система кибербезопасности Сбера не допустила ни одного сбоя
21 июня 2024

В Пскове утвердили новый состав регионального правления Союза женщин России
21 июня 2024

Нужна ли реабилитация после лучевой терапии, рассказала псковский онколог
21 июня 2024

Белгородский дуб высадили в Печорах в честь дружбы регионов
21 июня 2024

Усвятский район презентуют на выставке «Россия» в Москве

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...