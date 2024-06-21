Нужна ли реабилитация после лучевой терапии, рассказала псковский онколог

16:10, 21 июня 2024, ПАИ

Нужна ли реабилитация после лучевой терапии, объяснила заведующая отделением радиотерапии Псковского областного клинического онкологического диспансера Елена Букша в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 21 июня.

«Пациента мы не бросаем после завершения курса лучевой терапии. Мы понимаем, что доза набирается большая и она будет действовать ещё месяц после окончания терапии. Пациенту даются рекомендации, как себя вести в этот период времени и какие препараты нужно принимать», – сказала гостья студии.

Елена Букша подчеркнула, что это полностью контролируемый процесс, так как используются тяжёлые методы лечения.

При терапии могут возникнуть различные лучевые реакции, отметила врач. «Первые реакции возникают на коже, они проявляются в виде покраснений и чувства лёгкого жжения, подпекания на коже, как при загаре. Не у всех это выглядит как ожог, у 80 % сохраняется просто лёгкое покраснение», – сказала она и уточнила, что пациенту даются рекомендации, как обрабатывать кожу, а при окончании терапии эта реакция пройдёт.

Ранее в эфире псковский онколог назвала признаки опасных родинок.