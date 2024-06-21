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Псковский врач-онколог: Раз в три месяца необходимо осматривать кожу

Необходимость периодичного осмотра кожи отметила заведующая отделением радиотерапии Псковского областного клинического онкологического диспансера Елена Букша в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 21 июня.

Фото: ПАИ

«Самое главное – обращать на свою кожу внимание хотя бы раз в три месяца. Нужно замечать, если длительно не заживают раны или родинка изменила свой цвет, форму, размер», – сказала гостья студии.

По статистике меланомы часто отличаются тем, что это пигментные образования больше пяти миллиметров, уточнила врач.

Елена Букша также подчеркнула, что на теле не должно быть больше 100 родинок, так как это означает повышенный риск развития меланомы, и посещать специалиста стоит раз в год.

Подробнее о том, как выявить опасные родинки, можно прочесть по ссылке.

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