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Соревнования по водному многоборью среди спасателей состоялись в Пскове

Соревнования по водному многоборью среди поисково-спасательных отрядов аварийно-спасательной службы Псковской области с участием спасателей из Великих Лук, Гдова и Пскова состоялись на Великой в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Соревнования по водному многоборью среди спасателей состоялись в Пскове. Фото здесьи далее: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

На первом этапе соревнований представители команд управляли надувной лодкой с подвесным мотором, маневрируя между буями. Им нужно было положить спасательный круг в отмеченное место, а на обратном пути поднять круг в лодку.

На втором этапе участники бросали спасательный круг с расстояния 12 метров от воды условному пострадавшему, а также спасали и реанимировали «пострадавшего».

Третий этап состоял из нескольких испытаний: ориентирования под водой с помощью компаса, прохождение дистанции по звуковым сигналам, наложение пластыря на корпус судна и выход на точку по звуковым сигналам.

Выиграла команда поисково-спасательного отряда Гдова, второе место у команды из Великих Лук, третье – у спасателей Пскова.

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