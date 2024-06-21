Соревнования по водному многоборью среди спасателей состоялись в Пскове

18:27, 21 июня 2024, ПАИ

Соревнования по водному многоборью среди поисково-спасательных отрядов аварийно-спасательной службы Псковской области с участием спасателей из Великих Лук, Гдова и Пскова состоялись на Великой в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

На первом этапе соревнований представители команд управляли надувной лодкой с подвесным мотором, маневрируя между буями. Им нужно было положить спасательный круг в отмеченное место, а на обратном пути поднять круг в лодку.

На втором этапе участники бросали спасательный круг с расстояния 12 метров от воды условному пострадавшему, а также спасали и реанимировали «пострадавшего».

Третий этап состоял из нескольких испытаний: ориентирования под водой с помощью компаса, прохождение дистанции по звуковым сигналам, наложение пластыря на корпус судна и выход на точку по звуковым сигналам.

Выиграла команда поисково-спасательного отряда Гдова, второе место у команды из Великих Лук, третье – у спасателей Пскова.