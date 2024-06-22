Память жертв Великой Отечественной войны чтят в Пскове

Церемония возложения венков прошла у Вечного огня в Пскове в День памяти и скорби.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, глава Пскова Борис Елкин, воины Псковского гарнизона, ветераны, горожане принесли цветы к мемориалу, отдав дань памяти павшим.

Кроме того, в преддверии памятной даты жители Пскова зажгли «Огненную картину войны» в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню памяти и скорби. С помощью тысяч свечей волонтёры создали изображение одного из мемориалов в Пскове – Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата и зениток, устремлённых в небо.