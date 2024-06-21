Волонтёры создали изображение одного из мемориалов Пскова из тысяч зажжённых свечей
Жители Пскова зажгли «Огненную картину войны» в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню памяти и скорби. С помощью тысяч свечей волонтёры создали изображение одного из мемориалов в Пскове – Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата и зениток, устремлённых в небо, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.
Символично, что картина появилась у памятника воинам – освободителям Пскова, где установлен легендарный танк Т-34.
«Свеча с давних времен считается символом памяти. И сегодняшняя акция – дань памяти миллионам соотечественников, которые погибли в боях, были замучены в лагерях или умерли в тылу от голода», – подчеркнул Борис Елкин.
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