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Волонтёры создали изображение одного из мемориалов Пскова из тысяч зажжённых свечей

Жители Пскова зажгли «Огненную картину войны» в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню памяти и скорби. С помощью тысяч свечей волонтёры создали изображение одного из мемориалов в Пскове – Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата и зениток, устремлённых в небо, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

Волонтёры создали изображение одного из мемориалов Пскова из тысяч зажжённых свечей. Фото: телеграм-канал Бориса Елкина

Символично, что картина появилась у памятника воинам – освободителям Пскова, где установлен легендарный танк Т-34.

«Свеча с давних времен считается символом памяти. И сегодняшняя акция – дань памяти миллионам соотечественников, которые погибли в боях, были замучены в лагерях или умерли в тылу от голода», – подчеркнул Борис Елкин.

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