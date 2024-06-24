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Общество

В каждой пятой семье в Пскове успешными в карьере оказались старшие дети, в каждой шестой – младшие

В большинстве семей старшие и младшие дети одинаково успешны в образовании и карьере. Об этом сообщает сервис SuperJob.

В Пскове часто оба ребёнка в семье успешны в равной степени. 46% опрошенных родителей сообщили, что их старший и младший ребёнок окончили школу примерно с одинаковыми результатами. В 61% семей оба ребёнка поступили в вуз и чаще всего демонстрировали равные успехи в учёбе.

В половине семей дети имеют разные уровни успешности в школе. 25% опрошенных родителей считают, что старшие дети более успешны, а 23% — что младшие дети достигли больших успехов.

Что касается поступления в вуз или колледж, то, по мнению родителей, чаще удача сопутствовала старшему ребёнку. Об этом свидетельствуют 15% ответов, тогда как об успехах младшего ребёнка упомянули только в 8% случаев.

Несмотря на то что разница в возрасте играет не в пользу младших детей, есть исключение. В семьях, где оба ребёнка окончили колледж, родители чаще гордятся оценками в дипломе младшего ребёнка.

40% родителей сообщили, что оба ребёнка устроились на работу примерно в одинаковых условиях. В каждой пятой семье успеха добились старшие дети, а в каждой шестой — младшие.

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