Умерла завуч Погранично-таможенно-правового лицея Пскова Елена Горохова

10:26, 24 июня 2024, ПАИ

Почётный работник сферы образования РФ Елена Горохова скончалась 23 июня на 51-м году жизни после продолжительной болезни, сообщили ПАИ в руководстве Погранично-таможенно-правового лицея Пскова.

Елена Горохова работала заместителем директора по учебно-воспитательной работе, а также преподавала русский язык и литературу в Погранично-таможенно-правовом лицее Пскова.

Руководство учреждения выразило глубокие соболезнования родным и близким Елены Гороховой, а также отметило, что она была талантливым педагогом, замечательным и неординарным человеком.

Прощание с Еленой Гороховой состоится 25 июня в 11:00 в церкви Богоявления Господня с Запсковья на улице Герцена, 7.