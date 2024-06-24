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Умерла завуч Погранично-таможенно-правового лицея Пскова Елена Горохова

Почётный работник сферы образования РФ Елена Горохова скончалась 23 июня на 51-м году жизни после продолжительной болезни, сообщили ПАИ в руководстве Погранично-таможенно-правового лицея Пскова.

Скончалась почётный работник сферы образования РФ Елена Горохова. Фото предоставлено руководством лицея

Елена Горохова работала заместителем директора по учебно-воспитательной работе, а также преподавала русский язык и литературу в Погранично-таможенно-правовом лицее Пскова.

Руководство учреждения выразило глубокие соболезнования родным и близким Елены Гороховой, а также отметило, что она была талантливым педагогом, замечательным и неординарным человеком.

Прощание с Еленой Гороховой состоится 25 июня в 11:00 в церкви Богоявления Господня с Запсковья на улице Герцена, 7.

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