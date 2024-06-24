Псковичей приглашают на службу в Пограничное управление

12:14, 24 июня 2024, ПАИ

Псковичей приглашают на военную службу по контракту в Пограничное управление ФСБ России по Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

«Военная служба по контракту в Пограничном управлении ФСБ России по Псковской области – это реальная возможность каждого гражданина Российской Федерации реализовать государственные и личные интересы», – подчеркнули в ведомстве.

Пойти на службу по контракту могут жители региона от 18 до 38 лет с образованием не ниже среднего (11 классов) и хорошим здоровьем.

Сотрудникам ведомства гарантируется стабильное денежное содержание от 48 тысяч рублей с увеличением в зависимости от выслуги лет, ежегодный оплачиваемый отпуск от 45 суток, бесплатное вещевое и медицинское обеспечение, страхование жизни и здоровья.

Кроме того, сотрудники Пограничного управления имеют право на санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых в лечебных учреждениях ФСБ России, возможность приобрести своё жильё, став участником накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, ежегодную материальную помощь, обеспечение служебным жильем либо денежную компенсацию за наём жилья и право на пенсию через 15 лет военной службы.

Кроме того, гражданам, состоящим в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, ранее уволенным со службы по положительным основаниям, в выслугу лет засчитывается служба в подразделениях Минобороны, МВД, ФСИН, МЧС России.

Подробная информация о требованиях к кандидатам, порядке поступления и условиях прохождения военной службы по контракту в пограничных органах: