Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичей приглашают на службу в Пограничное управление

Псковичей приглашают на военную службу по контракту в Пограничное управление ФСБ России по Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Псковичей приглашают на службу в Пограничное управление. Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

«Военная служба по контракту в Пограничном управлении ФСБ России по Псковской области – это реальная возможность каждого гражданина Российской Федерации реализовать государственные и личные интересы», – подчеркнули в ведомстве.

Пойти на службу по контракту могут жители региона от 18 до 38 лет с образованием не ниже среднего (11 классов) и хорошим здоровьем.

Сотрудникам ведомства гарантируется стабильное денежное содержание от 48 тысяч рублей с увеличением в зависимости от выслуги лет, ежегодный оплачиваемый отпуск от 45 суток, бесплатное вещевое и медицинское обеспечение, страхование жизни и здоровья.

Кроме того, сотрудники Пограничного управления имеют право на санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых в лечебных учреждениях ФСБ России, возможность приобрести своё жильё, став участником накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, ежегодную материальную помощь, обеспечение служебным жильем либо денежную компенсацию за наём жилья и право на пенсию через 15 лет военной службы.

Кроме того, гражданам, состоящим в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, ранее уволенным со службы по положительным основаниям, в выслугу лет засчитывается служба в подразделениях Минобороны, МВД, ФСИН, МЧС России.

Подробная информация о требованиях к кандидатам, порядке поступления и условиях прохождения военной службы по контракту в пограничных органах:

  • в Пскове: телефон (8 8112) 69-82-25, улица Инженерная, 113;
  • в Гдове: телефон (8 811-31) 2-13-31, улица Ленинградская, 9;
  • в Печорах: телефон (8 811-48) 2-42-62, улица Приозерная, 1;
  • в Шелино, Пыталовский район: телефон (8 811-47) 2-17-74, дом 55;
  • в Себеже: телефон (8 811-40) 3-58-15, 2-29-30, переулок Почтовый, дом 4е;
  • в Невеле: телефон (8 811-51) 2-14-62, улица Ленкоммуны, 28б.
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












24 июня 2024

Экзотический питомец: в плюсской семье живёт редкая енотовидная собака
24 июня 2024

Псковичей приглашают на службу в Пограничное управление
24 июня 2024

До 27 градусов прогреется воздух в Псковской области 25 июня
24 июня 2024

Три района и один округ Псковской области презентовали себя в Москве
24 июня 2024

Умерла завуч Погранично-таможенно-правового лицея Пскова Елена Горохова
24 июня 2024

На этой неделе в Псковском музее-заповеднике пройдут санитарные дни
24 июня 2024

Ушла из жизни прославленная советская теннисистка и комментатор Анна Дмитриева
24 июня 2024

Группа Supermotiv и головоломки для всей семьи: что пройдёт в четвёртый день ярмарки «Виноград» в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...