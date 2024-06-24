Псковичей приглашают на службу в Пограничное управление
Псковичей приглашают на военную службу по контракту в Пограничное управление ФСБ России по Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.
«Военная служба по контракту в Пограничном управлении ФСБ России по Псковской области – это реальная возможность каждого гражданина Российской Федерации реализовать государственные и личные интересы», – подчеркнули в ведомстве.
Пойти на службу по контракту могут жители региона от 18 до 38 лет с образованием не ниже среднего (11 классов) и хорошим здоровьем.
Сотрудникам ведомства гарантируется стабильное денежное содержание от 48 тысяч рублей с увеличением в зависимости от выслуги лет, ежегодный оплачиваемый отпуск от 45 суток, бесплатное вещевое и медицинское обеспечение, страхование жизни и здоровья.
Кроме того, сотрудники Пограничного управления имеют право на санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых в лечебных учреждениях ФСБ России, возможность приобрести своё жильё, став участником накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, ежегодную материальную помощь, обеспечение служебным жильем либо денежную компенсацию за наём жилья и право на пенсию через 15 лет военной службы.
Кроме того, гражданам, состоящим в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, ранее уволенным со службы по положительным основаниям, в выслугу лет засчитывается служба в подразделениях Минобороны, МВД, ФСИН, МЧС России.
Подробная информация о требованиях к кандидатам, порядке поступления и условиях прохождения военной службы по контракту в пограничных органах:
- в Пскове: телефон (8 8112) 69-82-25, улица Инженерная, 113;
- в Гдове: телефон (8 811-31) 2-13-31, улица Ленинградская, 9;
- в Печорах: телефон (8 811-48) 2-42-62, улица Приозерная, 1;
- в Шелино, Пыталовский район: телефон (8 811-47) 2-17-74, дом 55;
- в Себеже: телефон (8 811-40) 3-58-15, 2-29-30, переулок Почтовый, дом 4е;
- в Невеле: телефон (8 811-51) 2-14-62, улица Ленкоммуны, 28б.