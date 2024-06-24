Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Необычные названия пушкиногорских сидров объяснил их создатель

Происхождение названий сидров Le Shouga и «Абанамат», которые создаются на сидродельне «Заповедник» в Пушкиногорье, объяснил основатель предприятия Александр Казаков в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 24 июня.

Александр Казаков. Фото: ПАИ

Сидр «Абанамат» – отсылка к творчеству русского писателя Сергея Довлатова, какое-то время жившего и работавшего в Пушкинских Горах. В повести «Наши» так ругался дедушка Сергея Довлатова, пояснил Александр Казаков.

«Отсылка, конечно, к творчеству Сергея Донатовича Довлатова. Скажем откровенно, Сергей Донатович очень много писал об алкоголе. Его герои часто попадают во всякие забавные, комичные или трагичные ситуации, связанные с употреблением алкоголя. Мы за ответственное употребление. <...> Это отсылка к его повести, которая называется «Наши», где он рассказывает в свойственном ему юмористическом ключе о своих друзьях, родственниках, каких-то коллегах, случаях из жизни. И вот он там пишет про своего армянского деда. Дед был очень суров, даже по кавказским меркам. Когда ему что-то не нравилось, он кричал «абанамат». Никто не знал значение этого слова, но все в ужасе разбегались», – рассказал гость радиоэфира.

Он добавил, что когда Довлатов поступил в университет, то неожиданно догадался, что это слово значило, а матери объяснять не стал.

«Как вы можете догадаться, это некое произношение известного русского ругательства из трёх слов человеком, который плохо говорит по-русски. Сейчас это слово просто перестало нести такую негативную коннотацию. Это такое интернет-словечко, которое выражает любую яркую эмоцию: восхищение, отвращение, радость. «Абанамат» – наш самый первый сидр, он был настолько кислотный, что, когда ты делаешь первый глоток и ты ещё не привык к этой кислоте, хочется что-то такое сказать», – поделился спикер.

Название же сидра Le Shouga пошло от слова «лешуга», так на местном пушкиногорском диалекте называют дикие лесные яблони, из которых получается самый лучший сидр, пояснил Александр Казаков. «Мы в шутку назвали его на французский манер, Le Shouga. Во французском языке нет такого слова, мы его придумали. Это наш сидр, сделанный на 100 процентов из дикой лесной яблони», – рассказал гость радиоэфира.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












24 июня 2024

III образовательный заезд «Школа реставратора: Наследники мастеров» состоялся сегодня в Печорах
24 июня 2024

Необычные названия пушкиногорских сидров объяснил их создатель
24 июня 2024

В Пскове открыли мемориальную доску искусствоведу Ирине Родниковой
24 июня 2024

Что ждёт псковских соискателей на Всероссийской ярмарке трудоустройства в этом году, рассказали организаторы
24 июня 2024

Минпросвещения РФ не против появления оценки за поведение в школах
24 июня 2024

«7 НЕБО» открыло на «Винограде» передвижную радиостудию
24 июня 2024

Псковскую выпускницу чествовали в Московском кремле
24 июня 2024

Движение транспорта ограничат в Гаражном проезде Пскова до 14 июля

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...