Необычные названия пушкиногорских сидров объяснил их создатель

17:39, 24 июня 2024, ПАИ

Происхождение названий сидров Le Shouga и «Абанамат», которые создаются на сидродельне «Заповедник» в Пушкиногорье, объяснил основатель предприятия Александр Казаков в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 24 июня.

Сидр «Абанамат» – отсылка к творчеству русского писателя Сергея Довлатова, какое-то время жившего и работавшего в Пушкинских Горах. В повести «Наши» так ругался дедушка Сергея Довлатова, пояснил Александр Казаков.

«Отсылка, конечно, к творчеству Сергея Донатовича Довлатова. Скажем откровенно, Сергей Донатович очень много писал об алкоголе. Его герои часто попадают во всякие забавные, комичные или трагичные ситуации, связанные с употреблением алкоголя. Мы за ответственное употребление. <...> Это отсылка к его повести, которая называется «Наши», где он рассказывает в свойственном ему юмористическом ключе о своих друзьях, родственниках, каких-то коллегах, случаях из жизни. И вот он там пишет про своего армянского деда. Дед был очень суров, даже по кавказским меркам. Когда ему что-то не нравилось, он кричал «абанамат». Никто не знал значение этого слова, но все в ужасе разбегались», – рассказал гость радиоэфира.

Он добавил, что когда Довлатов поступил в университет, то неожиданно догадался, что это слово значило, а матери объяснять не стал.

«Как вы можете догадаться, это некое произношение известного русского ругательства из трёх слов человеком, который плохо говорит по-русски. Сейчас это слово просто перестало нести такую негативную коннотацию. Это такое интернет-словечко, которое выражает любую яркую эмоцию: восхищение, отвращение, радость. «Абанамат» – наш самый первый сидр, он был настолько кислотный, что, когда ты делаешь первый глоток и ты ещё не привык к этой кислоте, хочется что-то такое сказать», – поделился спикер.

Название же сидра Le Shouga пошло от слова «лешуга», так на местном пушкиногорском диалекте называют дикие лесные яблони, из которых получается самый лучший сидр, пояснил Александр Казаков. «Мы в шутку назвали его на французский манер, Le Shouga. Во французском языке нет такого слова, мы его придумали. Это наш сидр, сделанный на 100 процентов из дикой лесной яблони», – рассказал гость радиоэфира.