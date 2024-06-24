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Общество

Казах осуждён за дачу взятки таможеннику на госгранице в Псковской области

В Псковской области за покушение на дачу взятки заместителю начальника таможенного поста Псковской таможни осужден житель Республики Казахстан. Об этом ПАИ сообщили в Псковской транспортной прокуратуре.

Мировой судья судебного участка постановил приговор по уголовному делу в отношении жителя Республики Казахстан. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 30, части 1 статьи 291.2 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий).

С учетом представленных государственным обвинителем Псковской транспортной прокуратуры доказательств суд установил, что в апреле 2024 года мужчина пытался передать заместителю начальника таможенного поста Псковской таможни 9 тысяч рублей.

Деньги предназначались за беспрепятственное перемещение грузового транспортного средства под его управлением через таможенную границу.

Действия мужчины пресекли сотрудники Псковской таможни и задержали на таможенном посту.

Суд с учёом позиции государственного обвинителя Псковской транспортной прокуратуры признал мужчину виновным и назначил штраф 20 тысяч рублей с конфискацией суммы взятки в доход государства

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