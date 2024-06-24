Казах осуждён за дачу взятки таможеннику на госгранице в Псковской области
В Псковской области за покушение на дачу взятки заместителю начальника таможенного поста Псковской таможни осужден житель Республики Казахстан. Об этом ПАИ сообщили в Псковской транспортной прокуратуре.
Мировой судья судебного участка постановил приговор по уголовному делу в отношении жителя Республики Казахстан. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 30, части 1 статьи 291.2 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий).
С учетом представленных государственным обвинителем Псковской транспортной прокуратуры доказательств суд установил, что в апреле 2024 года мужчина пытался передать заместителю начальника таможенного поста Псковской таможни 9 тысяч рублей.
Деньги предназначались за беспрепятственное перемещение грузового транспортного средства под его управлением через таможенную границу.
Действия мужчины пресекли сотрудники Псковской таможни и задержали на таможенном посту.
Суд с учёом позиции государственного обвинителя Псковской транспортной прокуратуры признал мужчину виновным и назначил штраф 20 тысяч рублей с конфискацией суммы взятки в доход государства
Митрополит Арсений совершил литургию в Псково-Печерском монастыре и вручил дипломы выпускникам духовной семинарии
В Псково-Печерском монастыре продолжается реставрация стен и башен архитектурного ансамбля обители
Семья из Великих Лук поборется за приз в 5 млн рублей в финале конкурса «Это у нас семейное»