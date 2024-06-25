День Великих Лук пройдёт на выставке «Россия» в Москве

12:50, 25 июня 2024, ПАИ

День Великих Лук пройдёт на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве 27 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации Великих Лук.

Посетителей ожидает концертная программа, желающие могут принять участие в мастер-классе по изготовлению свечей из вощины. Всех гостей ожидает погружение в историческое прошлое Великих Лук. Там же можно будет узнать о подвиге Героя СССР Александра Матросова.

Музыкальное сопровождение на площадке создадут вокальный ансамбль «Традиция», коллектив «Жемчужина», народный ансамбль «Заряница» и другие творческие объединения города.

Добавим, что стенд Псковской области находится в павильоне № 75.

Международная выставка-форум «Россия» – это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программы. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Международная выставка-форум «Россия» проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.

О том, как регион представлен на мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.