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Общество

Надежда Бабкина выступит в десяти муниципалитетах Псковской области

Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России» пройдёт в Псковской области, сообщили ПАИ в Псковском областном центре народного творчества.

Праздничные концерты при участии народной артистки России Надежды Бабкиной состоятся с 30 июня по 9 июля в десяти муниципалитетах региона. Череду выступлений открывает Псков – тут концерт состоится 30 июня в 17:00 на Октябрьской площади.

После этого концерты состоятся на Петровском валу в Великих Луках в 19:00 1 июля, на стадионе (вблизи улицы Комарова, 25) в Палкино в 18:00 2 июля, на городской площади в Гдове в 18:00 3 июля, на площади Победы в Печорах в 18:00 4 июля, в Пыталово на площадке перед Пыталовским досуговым объединением (улица Чеховская, 1) в 18:00 5 июля, в Парке культуры и отдыха в Порхове в 18:30 6 июля, на Военном стадионе (улица Стадионная, 2) в Опочке в 17:00 7 июля, на продуктовом рынке (улица Советская, 16) в Стругах Красных в 18:00 8 июля и на площади Клавдии Назаровой в Острове 14:00 9 июля.

Вход на мероприятия свободный.

Ранее Надежда Бабкина рассказала, как будет организован фестиваль.

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