Надежда Бабкина – об организации фестиваля «Песни России»: Волновалась, что самой проблемной будет Псковская губерния

22:33, 23 мая 2024, ПАИ

Фестиваль-марафон «Песни России» под руководством народной артистки России Надежды Бабкиной будет проходить в Псковской, Тверской и Ярославской областях с 6 июня по 9 июля. Об организации фестиваля рассказала Надежда Бабкина в ходе пресс-конференции ТАСС, посвящённой проведению фестиваля.

«Отработав, побывав в двух таких прекрасных областях [Тверской и Ярославской. – прим. ред. ПАИ], едем в Псковскую губернию. Псковская губерния тоже историческая. Очень интересная, любопытная. Она тоже привержена национальным традициям – вековым, историческим. Это наша история. Она уже давно написана, давно создана. А наша задача сегодня вместе с вами – приумножить её, уплотнить её. Тем самым сделать нашим генетическим кодом очень мощную броню», – сказала Надежда Бабкина.

Организаторы мероприятия также отметили, что фестиваль-марафон «Песни России» в Псковской области пройдёт впервые. Десять городов региона станут его участниками.

«Я так волновалась. Я думала, что самой проблемной будет Псковская губерния. Потому что там огромное количество аутентических фестивалей: народная музыка и песни, играют на своих инструментах, поют, танцуют в лаптях, в народных костюмах. Поют. Всё чудесно! Шикарно! Красота и свежесть! И в основном это молодёжь. Я думала, наверное, они от нас откажутся, когда мы приедем с огромным количеством артистов из разных регионов. Вы знаете, они одни из первых сказали: «Мы ждем вас!» Искренне благодарна, спасибо большое! Мы вас не подведём. Никого не подведём, и вас в том числе, дорогая Псковская губерния», – отметила Надежда Бабкина.