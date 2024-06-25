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Общество

Александр Седунов назвал главные особенности нового состава Общественной палаты Псковской области

Главные особенности нового состава Общественной палаты Псковской области назвал её председатель Александр Седунов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 25 июня.

Александр Седунов. Фото Валерии Лагуткиной

«Количество людей в Общественной палате в шестом составе стало меньше – 21 человек. Вторая важная составляющая – многие члены Общественной палаты шестого состава уже были членами предшествующего пятого и более ранних составов, что очень важно, так как они имеют хороший позитивный опыт совместной работы», – обратил внимание гость радиоэфира.

Многие члены палаты являются представителями крупных общественных объединений, которые работают не только в Псковской области, но и за её границами, подчеркнул Александр Седунов.

«Ещё одна немаловажная составляющая, которую я отметил, заключается в том, что [в Общественной палате. – ПАИ] довольно много молодых людей, которым есть что сегодня рассказать и что предложить с точки зрения, возможно, будущей повестки и, самое главное, тех направлений, которые прописаны в федеральном законе», – отметил председатель Общественной палаты Псковской области.

Напомним, исполняющего обязанности директора Псковского политехнического колледжа Александра Седунова избрали председателем Общественной палаты Псковской области шестого состава 14 июня на первом заседании палаты. Решение было принято единогласно.

Шестой состав Общественной палаты Псковской области избран на 2024–2027 годы.

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