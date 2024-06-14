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Общество

Александр Седунов избран председателем Общественной палаты Псковской области

Исполняющий обязанности директора Псковского политехнического колледжа Александр Седунов избран председателем Общественной палаты Псковской области шестого состава. Соответствующие решение было принято единогласно на первом заседании Общественной палаты в пятницу, 14 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Александр Седунов. Фото: ПАИ

Вначале первого заседания Общественной палаты Псковской области шестого состава к присутствующим обратилась первый заместитель губернатора Вера Емельянова и передала поздравительный адрес от имени главы региона Михаила Ведерникова.

«Поздравляю вас с началом работы в обновлённом составе. Шестой состав Общественной палаты Псковской области в очередной раз собрал достойных представителей общественных объединений области, готовых много и усердно работать на благо нашей области», – озвучила Вера Емельянова слова губернатора и призвала членов общественной палаты создавать в Псковской области комфортные условия для позитивных изменений.

После этого был избран председатель Общественной палаты Псковской области и двое его заместителей.

«Хочу поблагодарить за то высокое доверие, которое вы мне оказали. Я буду всеми силами его оправдывать. Считаю, что все вы составляете важнейшую часть экспертного сообщества и важнейших направлений, которые востребованы у нас в Псковской области и во всей стране. Тот потенциал, который представлен общественными организациями в нашей палате, может быть востребован на благо нашего региона. Думаю, что все задачи, которые стоят перед нами, будут выполнены. Мне бы хотелось, чтобы мы решали существующие проблемы. Я буду стараться сделать так, чтобы общественная палата звучала, как важное сообщество у нас в регионе. Думаю, при вашей поддержке у нас всё получится», – сказал после избрания Александр Седунов.

Заместителями председателя Общественной палаты Псковской области Александра Седунова избрали руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» в Псковской области Надежду Васильеву и главного врача Псковской областной клинической больницы Евгения Панфёрова.

Добавим, что в новый состав Общественной палаты Псковской области входит 21 человек. Семь представителей в Общественную палату Псковской области утвердили депутаты Псковского областного Собрания, семь – губернатор Псковской области Михаил Ведерников, ещё семь – члены Общественной палаты Псковской области.

Отметим, что шестой состав Общественной палаты Псковской области избран на 2024–2027 годы.

Александр Седунов окончил с отличием исторический факультет Псковского государственного педагогического института в 1993 году и до 1997 года работал учителем истории в Торошинской средней школе Псковского района. Продолжал обучение в аспирантуре Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук, а затем в докторантуре Санкт-Петербургского государственного университета.

С 1997 по 2008 года являлся преподавателем, старшим преподавателем, а затем начальником Псковского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. В апреле 2007 года Александру Седунову была присвоена степень доктора исторических наук. С 2008 по 2011 год Александр Седунов работал проректором по учебно-инновационной работе Псковского государственного университета. 27 декабря 2011 года был назначен советником губернатора Псковской области и исполнял обязанности начальника государственного управления образования Псковской области. С 2012 года по 2021 год был председателем комитета по образованию Псковской области. С 2021 года он является исполняющий обязанности директора Псковского политехнического колледжа.

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