Александр Седунов избран председателем Общественной палаты Псковской области

17:55, 14 июня 2024, ПАИ

Исполняющий обязанности директора Псковского политехнического колледжа Александр Седунов избран председателем Общественной палаты Псковской области шестого состава. Соответствующие решение было принято единогласно на первом заседании Общественной палаты в пятницу, 14 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Вначале первого заседания Общественной палаты Псковской области шестого состава к присутствующим обратилась первый заместитель губернатора Вера Емельянова и передала поздравительный адрес от имени главы региона Михаила Ведерникова.

«Поздравляю вас с началом работы в обновлённом составе. Шестой состав Общественной палаты Псковской области в очередной раз собрал достойных представителей общественных объединений области, готовых много и усердно работать на благо нашей области», – озвучила Вера Емельянова слова губернатора и призвала членов общественной палаты создавать в Псковской области комфортные условия для позитивных изменений.

После этого был избран председатель Общественной палаты Псковской области и двое его заместителей.

«Хочу поблагодарить за то высокое доверие, которое вы мне оказали. Я буду всеми силами его оправдывать. Считаю, что все вы составляете важнейшую часть экспертного сообщества и важнейших направлений, которые востребованы у нас в Псковской области и во всей стране. Тот потенциал, который представлен общественными организациями в нашей палате, может быть востребован на благо нашего региона. Думаю, что все задачи, которые стоят перед нами, будут выполнены. Мне бы хотелось, чтобы мы решали существующие проблемы. Я буду стараться сделать так, чтобы общественная палата звучала, как важное сообщество у нас в регионе. Думаю, при вашей поддержке у нас всё получится», – сказал после избрания Александр Седунов.

Заместителями председателя Общественной палаты Псковской области Александра Седунова избрали руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» в Псковской области Надежду Васильеву и главного врача Псковской областной клинической больницы Евгения Панфёрова.

Добавим, что в новый состав Общественной палаты Псковской области входит 21 человек. Семь представителей в Общественную палату Псковской области утвердили депутаты Псковского областного Собрания, семь – губернатор Псковской области Михаил Ведерников, ещё семь – члены Общественной палаты Псковской области.

Отметим, что шестой состав Общественной палаты Псковской области избран на 2024–2027 годы.

Александр Седунов окончил с отличием исторический факультет Псковского государственного педагогического института в 1993 году и до 1997 года работал учителем истории в Торошинской средней школе Псковского района. Продолжал обучение в аспирантуре Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук, а затем в докторантуре Санкт-Петербургского государственного университета.

С 1997 по 2008 года являлся преподавателем, старшим преподавателем, а затем начальником Псковского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. В апреле 2007 года Александру Седунову была присвоена степень доктора исторических наук. С 2008 по 2011 год Александр Седунов работал проректором по учебно-инновационной работе Псковского государственного университета. 27 декабря 2011 года был назначен советником губернатора Псковской области и исполнял обязанности начальника государственного управления образования Псковской области. С 2012 года по 2021 год был председателем комитета по образованию Псковской области. С 2021 года он является исполняющий обязанности директора Псковского политехнического колледжа.