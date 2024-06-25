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Общество

Валерий Зайцев проконтролировал ход дорожных работ в Печорах и ​Новом Изборске

В Печорах и Новом Изборске продолжаются дорожные работы. Глава округа Валерий Зайцев вместе с директором Печорского филиала ГБУ ПО «Псковавтодор» Николаем Лигижинским проконтролировали ход выполнения этих работ сегодня, 25 июня. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».

Валерий Зайцев проконтролировал ход дорожных работ в Печорах и ​Новом Изборске. Фото здесь и далее:предоставлены Валерием Зайцевым

В Печорах из средств содержания Печорский филиал ГБУ ПО «Псковавтодор» выполнит работы по реконструкции 990 метров тротуара и 1800 метров автомобильной дороги по улице Рижской. 400 метров бортового камня уже смонтированы, устройство тротуара будет проведено до конца июля.

Асфальтирование всего участка дороги планируется завершить до конца августа. Также начался ремонт участка региональной дороги «Новый Изборск – Коломно», протяженностью 1,5 километров. Уже начаты работы по фрезерованию и устройству выравнивающего слоя.

В ближайшие дни начнется асфальтирование проезжей части и съездов, а также укрепление обочины. Ремонт дороги будет завершен до конца июня.

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