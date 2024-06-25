Акустический блюз-рок бэнд «Вальяж» выступил на эногастрономической ярмарке «Виноград» в Пскове

23:25, 25 июня 2024, ПАИ

Акустический блюз-рок-банд «Вальяж» выступил на эногастрономической ярмарке «Виноград». Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В составе группы выступили акустический гитарист и вокалист, автор музыки и текстов песен Дмитрий Кузнецов, Евгений Иванов (бас), Александр Шевченко (губная гармоника) и Дмитрий Павлов (кахон, перкуссия, вокал).

Фестиваль проходит при поддержке нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».