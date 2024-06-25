Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Акустический блюз-рок бэнд «Вальяж» выступил на эногастрономической ярмарке «Виноград» в Пскове

Акустический блюз-рок-банд «Вальяж» выступил на эногастрономической ярмарке «Виноград». Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В составе группы выступили акустический гитарист и вокалист, автор музыки и текстов песен Дмитрий Кузнецов, Евгений Иванов (бас), Александр Шевченко (губная гармоника) и Дмитрий Павлов (кахон, перкуссия, вокал).

Фестиваль проходит при поддержке нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












25 июня 2024

Юноша пропал в Палкино
25 июня 2024

Акустический блюз-рок бэнд «Вальяж» выступил на эногастрономической ярмарке «Виноград» в Пскове
25 июня 2024

С жителями округа № 3 в Пскове побеседовали Борис Елкин и Иван Мешков
25 июня 2024

Валерий Зайцев проконтролировал ход дорожных работ в Печорах и ​Новом Изборске
25 июня 2024

По нацпроекту продолжается ремонт региональной трассы Ольша – Велиж – Усвяты – Невель
25 июня 2024

В Пыталовском округе четыре проекта ТОС стали победителями муниципального конкурса
25 июня 2024

Инвестор парка «Волшебная гора» опубликовал видео первых тестовых прокатов в кабинке колеса обозрения
25 июня 2024

Ограничение движения транспорта на улице Красноармейской в Пскове продлено до 7 июля

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...