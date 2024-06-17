Публикуем уточнённую программу ярмарки «Виноград» в Пскове
С 21 по 30 июня в Финском парке Пскова пройдёт уже полюбившаяся псковичам и гостям города эногастрономическая ярмарка «Виноград». Традиционно участников ожидают познавательные лекции, концертные площадки, творческие и кулинарные мастер-классы, выступления уличных артистов и работа детских станций. Организаторы уже опубликовали уточнённую программу мероприятия. Представляем её для наших читателей.
21 июня (пятница)
Лекторий «Винология»
На мероприятия этой площадки необходимо пройти регистрацию на сайте события.
С 12:00 до 12:45 – вводный инструктаж для гостей фестиваля «Куда бежать и что делать?»;
С 13:00 до 13:45 – винный туризм с Гертрудой Кузнецовой;
С 14:30 до 15:30 – гастродегустация «История создания улиточной фермы «ЭСКАРГО Д'ОР»;
С 16:30 до 17:30 – мастер-класс с дегустацией «Автохтонные и редкие сорта советской селекции «Собер Баш»;
С 18:00 до 19:00 – мастер-класс по розовым винам «Жизнь в розовом цвете»;
С 19:00 до 20:30 – интерактивная игра с дегустацией «Винное казино».
Детская зона
С 13:00 до 19:00 – научные мастер-классы от проекта «Эмпирика», 7+;
С 13:00 до 19:00 – деревянные игры и головоломки для всей семьи «Вудпарк» на открытом воздухе;
С 13:00 до 19:00 – постоянные площадки для досуга детей «Творческий стол» (2+) и «Развигрушки» (2+);
С 13:00 до 19:00 – творческие мастер-классы (3+) и научные шоу (7+);
С 13:00 до 19:00 – работа игровой зона VR;
С 14:00 до 15:00 – показ спектакля «Как лисы с курами подружились», 7+;
С 16:00 до 17:00 – выступление кинологов с дрессированными собаками;
С 17:00 до 18:00 – спектакль «Два медведя», 7+.
22 июня (суббота)
Лекторий «Винология»
С 11:00 до 11:40 – лекция с дегустацией «Лидеры мнений выставки ВДНХ»;
С 12:00 до 12:45 – лекция «Гастропейринги: подбор и обоснование»;
С 13:00 до 13:45 – лекция-дегустация «Агротуризм. Вилла вино»;
С 14:30 до 15:30 – лекция-дегустация «Как попасть в федеральную сеть. Принципы отбора»;
С 16:30 до 17:30 – слепая дегустация «Какое ты шардоне?»;
С 18:00 до 19:00 – лекция-дегустация «Гаражисты юга»;
С 19:00 до 20:30 – интерактивная игра с дегустацией «Винное казино» (вина от винодельни «Форт Адагум»).
Детская зона
С 11:00 до 19:00 – научные мастер-классы от проекта «Эмпирика», 7+;
С 11:00 до 19:00 – деревянные игры и головоломки для всей семьи «Вудпарк» на открытом воздухе;
С 11:00 до 19:00 – постоянные площадки для досуга детей «Творческий стол» (2+) и «Развигрушки» (2+);
С 11:00 до 19:00 – творческие мастер-классы (3+) и научные шоу (7+);
С 11:00 до 19:00 – работа игровой зоны VR;
С 11:00 до 12:00 – показ спектакля «Звёздочка в лесу», 7+;
С 14:00 до 15:00 – показ спектакля «Про ёжика и медвежонка», 7+;
С 17:00 до 18:00 – показ спектакля «Кусочек зимы», 7+;
С 18:00 до 19:00 – выступление кинологов с дрессированными собаками.
23 июня (воскресенье)
Лекторий «Винология»
С 11:00 до 11:40 – лекция-дегустация «Винодельни Дона»;
С 12:00 до 12:45 – творческая дегустация с Ириной Морозовой;
С 13:00 до 13:45 – мастер-класс «Винный этикет»;
С 14:30 до 15:30 – слепая дегустация «Какой ты рислинг?»;
С 16:30 до 17:30 – мастер-класс «Вина Массандры»;
С 18:00 до 19:00 – лекция-дегустация «Дагестан. Куда ехать, что пить?»;
С 19:00 до 20:30 – интерактивная игра «Винное казино» (вина от винодельни «Табия»).
Детская зона
С 11:00 до 19:00 – научные мастер-классы от проекта «Эмпирика», 7+;
С 11:00 до 19:00 – деревянные игры и головоломки для всей семьи «Вудпарк» на открытом воздухе;
С 11:00 до 19:00 – постоянные площадки для досуга детей «Творческий стол» (2+) и «Развигрушки» (2+);
С 11:00 до 19:00 – творческие мастер-классы (3+) и научные шоу (7+);
С 11:00 до 19:00 – работа игровой зоны VR;
С 11:00 до 12:00 – спектакль «Как лисы с курами подружились», 7+;
С 14:00 до 15:00 – спектакль «Два медведя», 7+;
С 17:00 до 18:00 – спектакль «Звёздочка в лесу», 7+;
С 18:00 до 19:00 – выступление кинологов с дрессированными собаками.
24 июня (понедельник)
Лекторий «Винология»
С 13:00 до 13:45 – лекция-дегустация «Винный гид – описание и история создания»;
С 14:30 до 15:30 – лекция-дегустация «Технологии производства игристого вина на примере российских виноделен»;
С 16:30 до 17:30 – вина в стиле glu-glu от Winemafia;
С 18:00 до 19:00 – мастер-класс от создателя винодельни «Два Петра»;
С 19:00 до 20:30 – интерактивная игра «Винный квиз».
Детская зона
С 13:00 до 19:00 – научные мастер-классы от проекта «Эмпирика», 7+;
С 13:00 до 19:00 – деревянные игры и головоломки для всей семьи «Вудпарк» на открытом воздухе
С 13:00 до 18:00 – постоянные площадки для досуга детей «Творческий стол» (2+) и «Развигрушки» (2+);
С 13:00 до 19:00 – творческие мастер-классы (3+) и научные шоу (7+)
С 13:00 до 19:00 – игровая зона VR;
С 14:00 до 15:00 – спектакль «Барсук Филька», 7+;
С 16:00 до17:00 – выступление кинологов с дрессированными собаками;
С 17:00 до 18:00 – спектакль «Про ёжика и медвежонка», 7+.
25 июня (вторник)
Лекторий «Винология»
С 13:00 до 13:45 – лекция-дегустация «Виный туризм. Популярные маршруты»;
С 14:30 до 15:30 – лекция-дегустация «Автохтоны в российском виноделии»;
С 16:30 до 17:30 – мастер-класс с дегустацией «Винодельня Эльбузд»;
С 18:00 до 19:00 – лекция «Группа компаний «Мое вино» – вклад в развитие российского виноделия»;
С 19:00 до 20:30 – лекция-дегустация «Импортозамещение. Что на что меняем?».
Детская зона
С 13:00 до 19:00 – научные мастер-классы от проекта «Эмпирика», 7+;
С 13:00 до 19:00 – деревянные игры и головоломки для всей семьи «Вудпарк» на открытом воздухе;
С 13:00 до 18:00 – постоянные площадки для досуга детей «Творческий стол» (2+) и «Развигрушки» (2+);
С 13:00 до 19:00 – творческие мастер-классы (3+) и научные шоу (7+);
С 13:00 до 19:00 – игровая зона VR;
С 14:00 до 15:00 – спектакль «Звёздочка в лесу», 7+;
С 16:00 до 17:00 – выступление кинологов с дрессированными собаками;
С 17:00 до 18:00 – спектакль «Кусочек зимы», 7+.
26 июня (среда)
Лекторий «Винология»
С 13:00 до 13:45 – мастер-класс с дегустацией «Винный форт Адагум – точка притяжения винных туристов и эстетов»;
С 14:30 до 15:30 – лекция-дегустация «Автохтоны в российском виноделии»;
С 16:30 до 17:30 – лекция-дегустация «Традиции пития в Древней Руси»;
С 18:00 до 19:00 – лекция-дегустация от винодельни «Аратти»;
С 19:00 до 20:30 – дискуссия «ИИ в винном сообществе» с дегустацией вин Winepark.
Детская зона
С 13:00 до 19:00 – научные мастер-классы от проекта «Эмпирика», 7+;
С 13:00 до 19:00 – деревянные игры и головоломки для всей семьи «Вудпарк» на открытом воздухе;
С 13:00 до 18:00 – постоянные площадки для досуга детей «Творческий стол» (2+) и «Развигрушки» (2+);
С 13:00 до 19:00 – творческие мастер-классы (3+) и научные шоу (7+);
С 13:00 до 19:00 – игровая зона VR;
С 14:00 до 15:00 – Спектакль «Как лисы с курами подружились», 7+
С 16:00 до 17:00 – выступление кинологов с дрессированными собаками;
С 17:00 до 18:00 – спектакль «Кусочек зимы», 7+.
27 июня (четверг)
Лекторий «Винология»
С 13:00 до 13:45 – мастер-класс с дегустацией «Инкерман. История Винодельни»;
С 14:30 до 15:30 – лекция-дегустация «Отличительные особенности семейной винодельни «Табия»;
С 16:30 до 17:30 – лекция-дегустация «Винодельня Романа Антоненко»;
С 18:00 до 19:00 – лекция-дегустация «Итальянцы в России. Специалитеты»;
С 19:00 до 20:30 – проект «Пьяный четверг» с лекцией «Влияние терруара на органолепику вина» и дегустацией вин «Гунько» и «Агролайн».
Детская зона
С 13:00 до 19:00 – научные мастер-классы от проекта «Эмпирика», 7+;
С 13:00 до 19:00 – деревянные игры и головоломки для всей семьи «Вудпарк» на открытом воздухе;
С 13:00 до 18:00 – постоянные площадки для досуга детей «Творческий стол» (2+) и «Развигрушки» (2+);
С 13:00 до 19:00 – творческие мастер-классы (3+) и научные шоу (7+);
С 13:00 до 19:00 – игровая зона VR;
С 14:00 до 15:00 – спектакль «Колобок», 7+;
С 16:00 до 17:00 – выступление кинологов с дрессированными собаками;
С 17:00 до 18:00 – спектакль «Два медведя», 7+.
28 июня (пятница)
Лекторий «Винология»
С 13:00 до 13:45 – лекция-дегустация «Тренды в дистрибуции российских вин»;
С 14:30 до 15:30 – лекция-дегустация «Летние вина. Как выбрать?» от винного эксперта и блогера Дарьи Хрипушиной;
С 16:30 до 17:30 – лекция-дегустация «Дербент – восходящая звезда российского виноделия»;
С 18:00 до 19:00 – мастер-класс от представителя винодельни «Агролайн»;
С 19:00 до 20:30 – лекция-дегустация «Белое или красное. Взгляд врача».
Детская зона
С 13:00 до 19:00 – научные мастер-классы от проекта «Эмпирика», 7+;
С 13:00 до 19:00 – деревянные игры и головоломки для всей семьи «Вудпарк» на открытом воздухе;
С 13:00 до 18:00 – постоянные площадки для досуга детей «Творческий стол» (2+) и «Развигрушки» (2+);
С 13:00 до 19:00 – творческие мастер-классы (3+) и научные шоу (7+);
С 13:00 до 19:00 – игровая зона VR;
С 14:00 до 15:00 – спектакль «Ковбойская история», 7+;
С 16:00 до 17:00 – выступление кинологов с дрессированными собаками;
С 17:00 до 18:00 – спектакль «Кусочек зимы», 7+.
29 июня (суббота)
Лекторий «Винология»
С 11:00 до 11:40 – лекция - мастер-класс «Массандра. История винодельни»;
С 12:00 до 12:45 – лекция - мастер-класс «Терруар. Научный взгляд»;
С 13:00 до 13:45 – мастер-класс и дегустация «Гибриды. Аромат или вкус?»;
С 14:30 до 15:30 – мастер-класс «Автохтоны Крыма» от винодельни «Валерий Захарьин»;
С 16:30 до 17:30 – мастер-класс «Вино. Взгляд невролога»;
С 18:00 до 19:00 – лекция-дегустация «Фестивали и ярмарки России»;
С 19:00 до 20:30 – мастер-класс и дегустация «Живопись вином».
Детская зона
С 13:00 до 19:00 – научные мастер-классы от проекта «Эмпирика», 7+;
С 13:00 до 19:00 – деревянные игры и головоломки для всей семьи «Вудпарк» на открытом воздухе;
С 13:00 до 18:00 – постоянные площадки для досуга детей «Творческий стол» (2+) и «Развигрушки» (2+);
С 13:00 до 19:00 – творческие мастер-классы (3+) и научные шоу (7+);
С 13:00 до 19:00 – игровая зона VR;
С 11:00 до 12:00 – спектакль «Два медведя», 7+;
С 14:00 до 15:00 – спектакль «Про ёжика и медвежонка», 7+;
С 17:00 до 18:00 – спектакль «Как куры с лисами подружились», 7+.
30 июня (воскресенье)
Лекторий «Винология»
С 11:00 до 11:40 – лекция – мастер-класс «Автохтоны Дона. На примере винодельни Молчанова»;
С 12:00 до 12:45 – лекция – мастер-класс «Северное виноградарство»;
С 13:00 до 13:45 – лекция-дегустация «Популярные винные маршруты по России»;
С 14:30 до 15:30 – лекция-дегустация «Винный туризм»;
С 16:30 до 17:30 – лекция-дегустация «Винодельня «Сухая Гора»;
С 18:00 до 19:00 – лекция мастер-класс «Его величество Сабраж!»;
С 19:00 до 20:30 – музыкальная игра с дегустацией «Угадай мелодию. Вино!».
Детская зона
С 13:00 до 19:00 – научные мастер-классы от проекта «Эмпирика», 7+;
С 13:00 до 19:00 – деревянные игры и головоломки для всей семьи «Вудпарк» на открытом воздухе;
С 13:00 до 18:00 – постоянные площадки для досуга детей «Творческий стол» (2+) и «Развигрушки» (2+);
С 13:00 до 19:00 – творческие мастер-классы (3+) и научные шоу (7+);
С 13:00 до 19:00 – игровая зона VR;
С 11:00 до 12:00 – спектакль «Кусочек зимы», 7+;
С 14:00 до 15:00 – спектакль «Звёздочка в лесу», 7+;
С 17:00 до 18:00 – спектакль «Два медведя», 7+.
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