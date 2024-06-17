Публикуем уточнённую программу ярмарки «Виноград» в Пскове

15:30, 17 июня 2024, ПАИ

С 21 по 30 июня в Финском парке Пскова пройдёт уже полюбившаяся псковичам и гостям города эногастрономическая ярмарка «Виноград». Традиционно участников ожидают познавательные лекции, концертные площадки, творческие и кулинарные мастер-классы, выступления уличных артистов и работа детских станций. Организаторы уже опубликовали уточнённую программу мероприятия. Представляем её для наших читателей.



Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

Фото: ПАИ























21 июня (пятница)

Лекторий «Винология»

На мероприятия этой площадки необходимо пройти регистрацию на сайте события.

С 12:00 до 12:45 – вводный инструктаж для гостей фестиваля «Куда бежать и что делать?»;

С 13:00 до 13:45 – винный туризм с Гертрудой Кузнецовой;

С 14:30 до 15:30 – гастродегустация «История создания улиточной фермы «ЭСКАРГО Д'ОР»;

С 16:30 до 17:30 – мастер-класс с дегустацией «Автохтонные и редкие сорта советской селекции «Собер Баш»;

С 18:00 до 19:00 – мастер-класс по розовым винам «Жизнь в розовом цвете»;

С 19:00 до 20:30 – интерактивная игра с дегустацией «Винное казино».

Детская зона

С 13:00 до 19:00 – научные мастер-классы от проекта «Эмпирика», 7+;

С 13:00 до 19:00 – деревянные игры и головоломки для всей семьи «Вудпарк» на открытом воздухе;

С 13:00 до 19:00 – постоянные площадки для досуга детей «Творческий стол» (2+) и «Развигрушки» (2+);

С 13:00 до 19:00 – творческие мастер-классы (3+) и научные шоу (7+);

С 13:00 до 19:00 – работа игровой зона VR;

С 14:00 до 15:00 – показ спектакля «Как лисы с курами подружились», 7+;

С 16:00 до 17:00 – выступление кинологов с дрессированными собаками;

С 17:00 до 18:00 – спектакль «Два медведя», 7+.

22 июня (суббота)

Лекторий «Винология»

С 11:00 до 11:40 – лекция с дегустацией «Лидеры мнений выставки ВДНХ»;

С 12:00 до 12:45 – лекция «Гастропейринги: подбор и обоснование»;

С 13:00 до 13:45 – лекция-дегустация «Агротуризм. Вилла вино»;

С 14:30 до 15:30 – лекция-дегустация «Как попасть в федеральную сеть. Принципы отбора»;

С 16:30 до 17:30 – слепая дегустация «Какое ты шардоне?»;

С 18:00 до 19:00 – лекция-дегустация «Гаражисты юга»;

С 19:00 до 20:30 – интерактивная игра с дегустацией «Винное казино» (вина от винодельни «Форт Адагум»).

Детская зона

С 11:00 до 19:00 – научные мастер-классы от проекта «Эмпирика», 7+;

С 11:00 до 19:00 – деревянные игры и головоломки для всей семьи «Вудпарк» на открытом воздухе;

С 11:00 до 19:00 – постоянные площадки для досуга детей «Творческий стол» (2+) и «Развигрушки» (2+);

С 11:00 до 19:00 – творческие мастер-классы (3+) и научные шоу (7+);

С 11:00 до 19:00 – работа игровой зоны VR;

С 11:00 до 12:00 – показ спектакля «Звёздочка в лесу», 7+;

С 14:00 до 15:00 – показ спектакля «Про ёжика и медвежонка», 7+;

С 17:00 до 18:00 – показ спектакля «Кусочек зимы», 7+;

С 18:00 до 19:00 – выступление кинологов с дрессированными собаками.

23 июня (воскресенье)

Лекторий «Винология»

С 11:00 до 11:40 – лекция-дегустация «Винодельни Дона»;

С 12:00 до 12:45 – творческая дегустация с Ириной Морозовой;

С 13:00 до 13:45 – мастер-класс «Винный этикет»;

С 14:30 до 15:30 – слепая дегустация «Какой ты рислинг?»;

С 16:30 до 17:30 – мастер-класс «Вина Массандры»;

С 18:00 до 19:00 – лекция-дегустация «Дагестан. Куда ехать, что пить?»;

С 19:00 до 20:30 – интерактивная игра «Винное казино» (вина от винодельни «Табия»).

Детская зона

С 11:00 до 19:00 – научные мастер-классы от проекта «Эмпирика», 7+;

С 11:00 до 19:00 – деревянные игры и головоломки для всей семьи «Вудпарк» на открытом воздухе;

С 11:00 до 19:00 – постоянные площадки для досуга детей «Творческий стол» (2+) и «Развигрушки» (2+);

С 11:00 до 19:00 – творческие мастер-классы (3+) и научные шоу (7+);

С 11:00 до 19:00 – работа игровой зоны VR;

С 11:00 до 12:00 – спектакль «Как лисы с курами подружились», 7+;

С 14:00 до 15:00 – спектакль «Два медведя», 7+;

С 17:00 до 18:00 – спектакль «Звёздочка в лесу», 7+;

С 18:00 до 19:00 – выступление кинологов с дрессированными собаками.

24 июня (понедельник)

Лекторий «Винология»

С 13:00 до 13:45 – лекция-дегустация «Винный гид – описание и история создания»;

С 14:30 до 15:30 – лекция-дегустация «Технологии производства игристого вина на примере российских виноделен»;

С 16:30 до 17:30 – вина в стиле glu-glu от Winemafia;

С 18:00 до 19:00 – мастер-класс от создателя винодельни «Два Петра»;

С 19:00 до 20:30 – интерактивная игра «Винный квиз».

Детская зона

С 13:00 до 19:00 – научные мастер-классы от проекта «Эмпирика», 7+;

С 13:00 до 19:00 – деревянные игры и головоломки для всей семьи «Вудпарк» на открытом воздухе

С 13:00 до 18:00 – постоянные площадки для досуга детей «Творческий стол» (2+) и «Развигрушки» (2+);

С 13:00 до 19:00 – творческие мастер-классы (3+) и научные шоу (7+)

С 13:00 до 19:00 – игровая зона VR;

С 14:00 до 15:00 – спектакль «Барсук Филька», 7+;

С 16:00 до17:00 – выступление кинологов с дрессированными собаками;

С 17:00 до 18:00 – спектакль «Про ёжика и медвежонка», 7+.

25 июня (вторник)

Лекторий «Винология»

С 13:00 до 13:45 – лекция-дегустация «Виный туризм. Популярные маршруты»;

С 14:30 до 15:30 – лекция-дегустация «Автохтоны в российском виноделии»;

С 16:30 до 17:30 – мастер-класс с дегустацией «Винодельня Эльбузд»;

С 18:00 до 19:00 – лекция «Группа компаний «Мое вино» – вклад в развитие российского виноделия»;

С 19:00 до 20:30 – лекция-дегустация «Импортозамещение. Что на что меняем?».

Детская зона

С 13:00 до 19:00 – научные мастер-классы от проекта «Эмпирика», 7+;

С 13:00 до 19:00 – деревянные игры и головоломки для всей семьи «Вудпарк» на открытом воздухе;

С 13:00 до 18:00 – постоянные площадки для досуга детей «Творческий стол» (2+) и «Развигрушки» (2+);

С 13:00 до 19:00 – творческие мастер-классы (3+) и научные шоу (7+);

С 13:00 до 19:00 – игровая зона VR;

С 14:00 до 15:00 – спектакль «Звёздочка в лесу», 7+;

С 16:00 до 17:00 – выступление кинологов с дрессированными собаками;

С 17:00 до 18:00 – спектакль «Кусочек зимы», 7+.

26 июня (среда)

Лекторий «Винология»

С 13:00 до 13:45 – мастер-класс с дегустацией «Винный форт Адагум – точка притяжения винных туристов и эстетов»;

С 14:30 до 15:30 – лекция-дегустация «Автохтоны в российском виноделии»;

С 16:30 до 17:30 – лекция-дегустация «Традиции пития в Древней Руси»;

С 18:00 до 19:00 – лекция-дегустация от винодельни «Аратти»;

С 19:00 до 20:30 – дискуссия «ИИ в винном сообществе» с дегустацией вин Winepark.

Детская зона

С 13:00 до 19:00 – научные мастер-классы от проекта «Эмпирика», 7+;

С 13:00 до 19:00 – деревянные игры и головоломки для всей семьи «Вудпарк» на открытом воздухе;

С 13:00 до 18:00 – постоянные площадки для досуга детей «Творческий стол» (2+) и «Развигрушки» (2+);

С 13:00 до 19:00 – творческие мастер-классы (3+) и научные шоу (7+);

С 13:00 до 19:00 – игровая зона VR;

С 14:00 до 15:00 – Спектакль «Как лисы с курами подружились», 7+

С 16:00 до 17:00 – выступление кинологов с дрессированными собаками;

С 17:00 до 18:00 – спектакль «Кусочек зимы», 7+.

27 июня (четверг)

Лекторий «Винология»

С 13:00 до 13:45 – мастер-класс с дегустацией «Инкерман. История Винодельни»;

С 14:30 до 15:30 – лекция-дегустация «Отличительные особенности семейной винодельни «Табия»;

С 16:30 до 17:30 – лекция-дегустация «Винодельня Романа Антоненко»;

С 18:00 до 19:00 – лекция-дегустация «Итальянцы в России. Специалитеты»;

С 19:00 до 20:30 – проект «Пьяный четверг» с лекцией «Влияние терруара на органолепику вина» и дегустацией вин «Гунько» и «Агролайн».

Детская зона

С 13:00 до 19:00 – научные мастер-классы от проекта «Эмпирика», 7+;

С 13:00 до 19:00 – деревянные игры и головоломки для всей семьи «Вудпарк» на открытом воздухе;

С 13:00 до 18:00 – постоянные площадки для досуга детей «Творческий стол» (2+) и «Развигрушки» (2+);

С 13:00 до 19:00 – творческие мастер-классы (3+) и научные шоу (7+);

С 13:00 до 19:00 – игровая зона VR;

С 14:00 до 15:00 – спектакль «Колобок», 7+;

С 16:00 до 17:00 – выступление кинологов с дрессированными собаками;

С 17:00 до 18:00 – спектакль «Два медведя», 7+.

28 июня (пятница)

Лекторий «Винология»

С 13:00 до 13:45 – лекция-дегустация «Тренды в дистрибуции российских вин»;

С 14:30 до 15:30 – лекция-дегустация «Летние вина. Как выбрать?» от винного эксперта и блогера Дарьи Хрипушиной;

С 16:30 до 17:30 – лекция-дегустация «Дербент – восходящая звезда российского виноделия»;

С 18:00 до 19:00 – мастер-класс от представителя винодельни «Агролайн»;

С 19:00 до 20:30 – лекция-дегустация «Белое или красное. Взгляд врача».

Детская зона

С 13:00 до 19:00 – научные мастер-классы от проекта «Эмпирика», 7+;

С 13:00 до 19:00 – деревянные игры и головоломки для всей семьи «Вудпарк» на открытом воздухе;

С 13:00 до 18:00 – постоянные площадки для досуга детей «Творческий стол» (2+) и «Развигрушки» (2+);

С 13:00 до 19:00 – творческие мастер-классы (3+) и научные шоу (7+);

С 13:00 до 19:00 – игровая зона VR;

С 14:00 до 15:00 – спектакль «Ковбойская история», 7+;

С 16:00 до 17:00 – выступление кинологов с дрессированными собаками;

С 17:00 до 18:00 – спектакль «Кусочек зимы», 7+.

29 июня (суббота)

Лекторий «Винология»

С 11:00 до 11:40 – лекция - мастер-класс «Массандра. История винодельни»;

С 12:00 до 12:45 – лекция - мастер-класс «Терруар. Научный взгляд»;

С 13:00 до 13:45 – мастер-класс и дегустация «Гибриды. Аромат или вкус?»;

С 14:30 до 15:30 – мастер-класс «Автохтоны Крыма» от винодельни «Валерий Захарьин»;

С 16:30 до 17:30 – мастер-класс «Вино. Взгляд невролога»;

С 18:00 до 19:00 – лекция-дегустация «Фестивали и ярмарки России»;

С 19:00 до 20:30 – мастер-класс и дегустация «Живопись вином».

Детская зона

С 13:00 до 19:00 – научные мастер-классы от проекта «Эмпирика», 7+;

С 13:00 до 19:00 – деревянные игры и головоломки для всей семьи «Вудпарк» на открытом воздухе;

С 13:00 до 18:00 – постоянные площадки для досуга детей «Творческий стол» (2+) и «Развигрушки» (2+);

С 13:00 до 19:00 – творческие мастер-классы (3+) и научные шоу (7+);

С 13:00 до 19:00 – игровая зона VR;

С 11:00 до 12:00 – спектакль «Два медведя», 7+;

С 14:00 до 15:00 – спектакль «Про ёжика и медвежонка», 7+;

С 17:00 до 18:00 – спектакль «Как куры с лисами подружились», 7+.

30 июня (воскресенье)

Лекторий «Винология»

С 11:00 до 11:40 – лекция – мастер-класс «Автохтоны Дона. На примере винодельни Молчанова»;

С 12:00 до 12:45 – лекция – мастер-класс «Северное виноградарство»;

С 13:00 до 13:45 – лекция-дегустация «Популярные винные маршруты по России»;

С 14:30 до 15:30 – лекция-дегустация «Винный туризм»;

С 16:30 до 17:30 – лекция-дегустация «Винодельня «Сухая Гора»;

С 18:00 до 19:00 – лекция мастер-класс «Его величество Сабраж!»;

С 19:00 до 20:30 – музыкальная игра с дегустацией «Угадай мелодию. Вино!».

Детская зона

С 13:00 до 19:00 – научные мастер-классы от проекта «Эмпирика», 7+;

С 13:00 до 19:00 – деревянные игры и головоломки для всей семьи «Вудпарк» на открытом воздухе;

С 13:00 до 18:00 – постоянные площадки для досуга детей «Творческий стол» (2+) и «Развигрушки» (2+);

С 13:00 до 19:00 – творческие мастер-классы (3+) и научные шоу (7+);

С 13:00 до 19:00 – игровая зона VR;

С 11:00 до 12:00 – спектакль «Кусочек зимы», 7+;

С 14:00 до 15:00 – спектакль «Звёздочка в лесу», 7+;

С 17:00 до 18:00 – спектакль «Два медведя», 7+.