Соцмеры поддержки граждан обсудили депутаты ПГД на образовательном курсе

09:53, 26 июня 2024, ПАИ

Социальные меры поддержки для различных категорий граждан и процедура получения социальных мер стали темой очередного занятия образовательного курса для депутатов Псковской городской Думы седьмого созыва и их помощников, которое прошло 25 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПГД.

С докладами по этому вопросу выступили представители территориального отдела Пскова комитета по социальной защите Псковской области. Они также ответили на все вопросы участников встречи.

Кроме того, обсуждались вопросы порядка работы управления городского хозяйства администрации Пскова и МКУ Пскова «Служба благоустройства города» в целях решения проблем в избирательных округах.