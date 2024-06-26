Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Соцмеры поддержки граждан обсудили депутаты ПГД на образовательном курсе

Социальные меры поддержки для различных категорий граждан и процедура получения социальных мер стали темой очередного занятия образовательного курса для депутатов Псковской городской Думы седьмого созыва и их помощников, которое прошло 25 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПГД.

С докладами по этому вопросу выступили представители территориального отдела Пскова комитета по социальной защите Псковской области. Они также ответили на все вопросы участников встречи.

Кроме того, обсуждались вопросы порядка работы управления городского хозяйства администрации Пскова и МКУ Пскова «Служба благоустройства города» в целях решения проблем в избирательных округах.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












26 июня 2024

Псковская область находится на 64-м месте в рейтинге доступности жилья
26 июня 2024

Лучшую комиссию по делам несовершеннолетних определили в Псковской области
26 июня 2024

Плитку меняют на площади Ленина в Пскове
26 июня 2024

Специалист HeadHunter прочитает лекцию на Всероссийской ярмарке трудоустройства в Пскове
26 июня 2024

Новый выпуск программы «СадОгород» вышел на телеканале «Первый Псковский»
26 июня 2024

Псковские работодатели стали в два раза чаще размещать вакансии для IT-специалистов без опыта
25 июня 2024

Юноша пропал в Палкино
25 июня 2024

Акустический блюз-рок бэнд «Вальяж» выступил на эногастрономической ярмарке «Виноград» в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...