Лучшую комиссию по делам несовершеннолетних определили в Псковской области

10:57, 26 июня 2024, ПАИ

Лучшие комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав определили в Псковской области. Итоги регионального конкурса объявили на заседании областной комиссии под председательством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

По итогам конкурса лучшей стала комиссия Пскова. Второе место заняла комиссия Опочецкого муниципального округа, а третье – Стругокрасненского муниципального округа.

Победители и призёры смогут получить компьютеры и телекоммуникационное оборудование, которое необходимо для работы комиссий.

Практики комиссий, которые победили в конкурсе, показывают положительный эффект от профилактической работы. Кроме того, они позволяют удерживать стабильную обстановку в среде подростков, отметила Вера Емельянова. Наработки псковских специалистов направят в другие муниципалитеты для использования, добавила она.

Кроме прочего, во время заседания были заслушаны доклады региональных комитетов и профильных отделов областного УМВД России. В частности, участники узнали о тех мерах, которые применяются в регионе для снижения преступности среди молодых людей.

Также отдельно были проанализированы результаты работы комиссий в Гдовском, Псковском районах и Бежаницком муниципальном округе.