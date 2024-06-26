Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Лучшую комиссию по делам несовершеннолетних определили в Псковской области

Лучшие комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав определили в Псковской области. Итоги регионального конкурса объявили на заседании областной комиссии под председательством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Лучшую комиссию по делам несовершеннолетних определили в Псковской области. Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

По итогам конкурса лучшей стала комиссия Пскова. Второе место заняла комиссия Опочецкого муниципального округа, а третье – Стругокрасненского муниципального округа.

Победители и призёры смогут получить компьютеры и телекоммуникационное оборудование, которое необходимо для работы комиссий.

Практики комиссий, которые победили в конкурсе, показывают положительный эффект от профилактической работы. Кроме того, они позволяют удерживать стабильную обстановку в среде подростков, отметила Вера Емельянова. Наработки псковских специалистов направят в другие муниципалитеты для использования, добавила она.

Кроме прочего, во время заседания были заслушаны доклады региональных комитетов и профильных отделов областного УМВД России. В частности, участники узнали о тех мерах, которые применяются в регионе для снижения преступности среди молодых людей.

Также отдельно были проанализированы результаты работы комиссий в Гдовском, Псковском районах и Бежаницком муниципальном округе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












26 июня 2024

Псковская область находится на 64-м месте в рейтинге доступности жилья
26 июня 2024

Лучшую комиссию по делам несовершеннолетних определили в Псковской области
26 июня 2024

Плитку меняют на площади Ленина в Пскове
26 июня 2024

Специалист HeadHunter прочитает лекцию на Всероссийской ярмарке трудоустройства в Пскове
26 июня 2024

Новый выпуск программы «СадОгород» вышел на телеканале «Первый Псковский»
26 июня 2024

Псковские работодатели стали в два раза чаще размещать вакансии для IT-специалистов без опыта
25 июня 2024

Юноша пропал в Палкино
25 июня 2024

Акустический блюз-рок бэнд «Вальяж» выступил на эногастрономической ярмарке «Виноград» в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...