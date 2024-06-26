Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Бизнес увеличил количество разосланных MMS-сообщений в четыре раза

Количество разосланных бизнесом MMS-сообщений выросло в четыре раза по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют данные аналитики рекламной платформы «Мегафон Таргет». Рекламодатели самостоятельно сегментируют аудиторию и запускают рассылки при помощи SMS, электронной почты, мессенджеров, а в последнее время всё чаще выбирают MMS, сообщили ПАИ в пресс-службе «Мегафона».

Фото: пресс-служба «Мегафона»

Согласно данным аналитики рекламной платформы «Мегафон Таргет», в январе – мае текущего года число разосланных MMS увеличилось на 336 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще других такие сообщения отправляют компании, специализирующиеся на розничной торговле, услугах, доставке еды, продаже автомобилей и недвижимости. На этом фоне традиционная SMS-рассылка показала всего лишь двукратный рост.

«Мегафон Таргет» – это автоматизированная платформа «Мегафона» для продвижения при помощи рассылок по SMS/MMS/мессенджерам, email, а также для рекламы в интернете (Programmatic). Платформа позволяет сегментировать аудиторию по более чем 100 параметрам: пол, возраст, местоположение, интересы пользователей и другим. Сервис был запущен в 2017 году.

Служба мультимедийных сообщений (MMS; Multimedia Messaging Service), которая позволяет отправлять и получать сообщения с изображениями, видео, аудио и другими медиафайлами в сетях сотовой связи, была разработана в начале века. Сообщения поступают на телефон абонента по тому же каналу связи, что и SMS. Технология MMS появилась в России в 2002 году, и «Мегафон» был одним из первых операторов, предоставивших услугу своим абонентам. Однако рост трафика мобильного интернета и появление мессенджеров и соцсетей сделали услугу невостребованной.

После ухода с рекламного рынка крупных иностранных игроков бизнесу требовались новые каналы для коммуникации с клиентом. Образовавшийся дефицит рекламных площадок компенсировали российские социальные сети, мессенджеры и мобильная реклама, в том числе в формате MMS.

«В текущей ситуации услуга, внедренная в индустрию 20 лет назад, снова стала популярной. В MMS одновременно можно продемонстрировать товар, рассказать об условиях акции, дать возможность перейти по ссылке или сразу совершить звонок рекламодателю», – отметила директор дирекции по цифровому маркетингу корпоративного бизнеса «Мегафона» Екатерина Гаммель.

Реклама. ПАО «Мегафон».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












26 июня 2024

За помощь в преодолении бюрократических барьеров поблагодарил депутата Алексея Севастьянова владелец автомастерской
26 июня 2024

Птенцы появились у лебедей-шипунов в Изборске
26 июня 2024

Анастасия Повторейко: Правительство стремится к созданию более сбалансированной экономической среды
26 июня 2024

Псковский губернатор обсуждает со своими общественными помощниками поддержку участников СВО и членов их семей
26 июня 2024

Дублёры Крестовского шоссе асфальтируют в Пскове
26 июня 2024

Профессию вожатого получили 70 бойцов студотрядов ПсковГУ
26 июня 2024

День борьбы с наркоманией отмечают в Пскове
26 июня 2024

Что нужно делать при укусе бешеного животного, рассказали псковичам

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...