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Общество

Победительницу регионального этапа проекта «Мама-предприниматель» определили в Пскове

Финал регионального этапа программы «Мама-предприниматель» состоялся в Пскове в понедельник, 24 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Участницы разработали бизнес-проекты во время тренинга-интенсива и представили их жюри на заключительной встрече. Лучшие проекты отметили подарками региональных партнёров и специальными призами от Центра «Мой бизнес».

Победительницей регионального этапа стала Елена Зарываева (проект «Центр здорового движения «Осанка. Дети»), она получит грант в размере 100 тысяч рублей, а также другую поддержку от партнёров программы. Второе место у Анастасии Егоровой (проект «Конопляная ферма»), третье место заняла Алёна Семенкова (проект «Школа английского языка Forward english school»).

«Мама-предприниматель» – уникальная федеральная программа, которая ориентирована на поддержку женского предпринимательства в России. Благодаря ей женщины с детьми или находящиеся в декретном отпуске могут получить всё необходимое для успешного старта в бизнесе: знания, поддержку единомышленников, стартовый капитал.

Все участницы регионального этапа проекта смогут побороться за миллион рублей на конкурсе федерального уровня. Напомним, в прошлом году в конкурсе «Мама-предприниматель» миллион рублей выиграла печерянка Ольга Волконская.

Программа «Мама-предприниматель» инициирована заместителем министра экономического развития РФ Татьяной Илюшниковой и реализуется по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Организатором выступает Минэкономразвития России, оператором – АНО «Мой бизнес – мои возможности», региональным организатором – Центр «Мой бизнес» Псковской области. Соорганизаторами являются фонд «Наше будущее», корпорация МСП, генеральным партнёром – компания Wildberries, банком-партнёром – СБЕР. Партнёрами проекта выступают Союз женщин России, компания VK, iDialogue.

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