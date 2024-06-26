Кавер-группа Radio Band выступила на эногастрономической ярмарке «Виноград» в Пскове

23:31, 26 июня 2024, ПАИ

Кавер-группа Radio Band выступила на эногастрономической ярмарке «Виноград» в Пскове сегодня, 26 июня. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Сегодня вечером на площадке «Крым» прозвучали хиты на все времена в исполнении кавер-группы Radio Band! Гости нашего фестиваля не могли удержаться от пения и танцев под любимые песни, слова которых знакомы каждому. Атмосфера была просто невероятной! Кажется, наше веселье было слышно даже на другом берегу реки Псковы. Спасибо всем, кто присоединился к этому музыкальному празднику!» – отметили организаторы.

Фестиваль проходит при поддержке нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».