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Памятник Александру Матросову и аэростаты: на ВДНХ проходит День Великих Лук

День Великих Лук проходит на стенде Псковской области в рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ, сообщили ПАИ в администрации города.

Уменьшенная копия памятника Александру Матросову на ВДНХ. Фото: администрация Великих Лук

Гостей стенда ждет концертная программа с участием великолукских хореографических и вокальных коллективов. В рамках выставки также пройдут мастер-классы по изготовлению свечей из вощины.

На стенде Псковской области Великие Луки разместили копию герба города, уменьшенную копию памятника Герою Советского Союза Александру Матросову, а также экспозицию с аэростатами.

  • Памятник Александру Матросову и аэростаты: на ВДНХ проходит день Великих Лук
    Фото: Администрация Великих Лук
  • Памятник Александру Матросову и аэростаты: на ВДНХ проходит день Великих Лук
    Фото: Администрация Великих Лук
  • Памятник Александру Матросову и аэростаты: на ВДНХ проходит день Великих Лук
    Фото: Администрация Великих Лук
  • Памятник Александру Матросову и аэростаты: на ВДНХ проходит день Великих Лук
    Фото: Администрация Великих Лук

«Всех гостей павильона отправят в богатое историческое прошлое Великих Лук. Большое внимание уделено и экономическому потенциалу Великих Лук: виртуальные экскурсии на заводы, знакомство с продукцией», – отметили в администрации города.

Напомним, международная выставка-форум «Россия» проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.

О том, как регион представлен на мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.

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