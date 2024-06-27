«Работа России. Время возможностей» оказывает значительное влияние на развитие рынка труда – Алеся Михачева
Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» оказывает значительное влияние на развитие рынка труда в стране, заявила депутат Псковской городской Думы Алеся Михачева.
«Работа России. Время возможностей» является не только площадкой для поиска работы, но и местом, где можно получить ценные знания о текущих тенденциях на рынке труда, пройти обучающие семинары и мастер-классы, а также консультации по развитию карьеры», – отметила она.
Это событие способствует поддержке и развитию молодых специалистов, создает условия для студентов и выпускников начать свою карьеру, а также помогает опытным специалистам найти новые перспективы и возможности для роста, подчеркнула Алеся Михачева.
Она добавила, что участие в ярмарке трудоустройства не только полезно с практической точки зрения, но и способствует расширению профессиональных связей, обмену опытом с коллегами и развитию личных навыков.
«Работа России. Время возможностей» оказывает значительное влияние на развитие рынка труда в стране, способствует улучшению качества жизни граждан и создает благоприятную среду для реализации профессиональных амбиций», – заключила Алеся Михачева.
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«Работа России. Время возможностей» оказывает значительное влияние на развитие рынка труда – Алеся Михачева