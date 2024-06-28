Октябрьская площадь в Пскове будет закрыта для движения 30 июня

11:18, 28 июня 2024, ПАИ

30 июня маршруты городских автобусов изменятся в Пскове из-за фестиваля-марафона «Песни России». Об этом ПАИ сообщили в ГППО «Псковпассажиравтотранс».

С 8:00 30 июня до 2:00 1 июля закрывается движение общественного транспорта по Октябрьскому проспекту от ул. Некрасова до Октябрьской площади, Октябрьской площади, ул. Советской от пл. Ленина до Октябрьской площади.

- Автобусы маршрутов № 4, 17 с Завеличья следуют по Рижскому пр-ту, ул. М. Горького, через дамбу, пл. Победы, по ул. Гражданской с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

- Автобусы маршрута №116 Вокзал-Тямша с Завеличья следуют по Рижскому проспекту, ул. М. Горького, через дамбу, пл. Победы, по ул. Гражданской с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

- Автобусы маршрута № 3 с Завеличья следуют по Рижскому проспекту, пл. Ленина с поворотом на Запсковье, по ул. Труда, ул. Текстильной, ул. Алтаева, ул. Инженерной в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

- Автобусы маршрута № 14 с Завеличья следуют по ул. Коммунальной, ул. М. Горького через дамбу, пл. Победы, ул. Гражданской с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту со всеми остановками. На Завеличье после остановки «Областная больница» автобус следует по ул. Максима Горького с выездом на Рижский проспект с остановкой «Ул. Петровская», далее по Рижскому проспекту с поворотом направо на улицу Народную, по улице Народной с выездом на ул. Коммунальную и далее по маршруту. Остановка автобуса на остановочных пунктах «Ул. Максима Горького», «Храм Жен Мироносиц» не производится.

- Автобусы маршрутов № 115, 122, 126, 129, 130 с автовокзала следуют по ул. Я. Фабрициуса, пл. Победы (с остановкой), через дамбу по ул. М. Горького с выездом на Рижский пр-т и далее по маршруту. В обратном направлении – с Рижского пр-та по ул. М. Горького, через дамбу, на пл. Победы (с остановкой), по ул. Я. Фабрициуса на автовокзал.

- Автобусы маршрутов № 109, 213, 214 с автовокзала следуют по ул. Я. Фабрициуса, пл. Победы (с остановкой), через дамбу, по ул. М. Горького, с выездом на Рижский пр-т, направо на Ольгинский мост, далее налево с остановкой «Пл. Ленина» по маршруту в прямом и обратном направлениях.

- Автобус маршрута № 19 с цементного склада следует через пл. Победы, ул. Я. Фабрициуса, вокзал - в прямом и обратном направлениях. Время отправления от вокзала установлено как время отправления по расписанию от пл. Ленина.

- Автобусы маршрута № 11 следуют с ул. Звёздной по ул. Труда, ул. Текстильной, ул. Инженерной с выездом к Летнему саду и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

- Автобусы маршрута № 1 следуют со Снятной горы по ул. Ижорского Батальона, ул. Леона Поземского с поворотом у церкви Косьмы и Дамиана на ул. Труда, по ул. Текстильной, ул. Алтаева, ул. Инженерной с выездом к Летнему саду и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

- Автобусы маршрутов № 8, 8А следуют через пл. Победы, ул. Я. Фабрициуса на вокзал; от Вокзала по ул. Я. Фабрициуса, пл. Победы, ул. Я. Райниса. Время отправления от вокзала установлено как время отправления по расписанию от пл. Ленина.

- Автобусы маршрута № 207 Псков - Печоры (экспресс) рейсами с автовокзала на 9.35 и 13.35 следуют по ул. Вокзальной, ул. Я. Фабрициуса, пл. Победы, ул. Юбилейной с выездом на Рижский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

- Автобусы маршрутов № 22, 25, 26, 30, 114, 118, 121, 124, 127, 142, 138, 166 следуют без изменения схемы движения.

Дачные автобусные маршруты № 119, 132, 139, 151, 161, 163, 164, следующие от ул. Рокоссовского с Рижского пр-та, следуют по ул. М. Горького, через дамбу, пл. Победы (с обязательной остановкой) и далее по маршруту (ост. «Детский парк» отменяется).

Маршруты № 119, 122, 132, 139, 151, 163, 164, следующие от ул. Текстильной с ул. Звёздной, следуют по ул. Текстильной, ул. Инженерной с выездом к Летнему саду на Октябрьский пр-т и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях (ост. «Библиотека «Родник» им. С. А. Золотцева» и ост. «Детский парк» отменяются).