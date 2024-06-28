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Общество

1,2 тонны латвийского крем-сыра не пропустили через границу в Псковской области

1,2 тонны кулинарного крем-сыра не пропустили на российско-латвийской границе в МАПП «Убылинка» в Пыталовском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Государственные инспекторы установили отсутствие предварительного уведомления от Продовольственно-ветеринарной службы Латвии в адрес получателя – предприятия Казахстана. Также в ветеринарном сертификате не было информации о номере пломбы.

Ввоз крем-сыра запретили, товар вернули в Латвию.

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