Лучшие проекты ТОС определили в Опочецком муниципальном округе

14:18, 28 июня 2024, ПАИ

Лучшие проекты территориального общественного самоуправления – 2024 определили в Опочецком муниципальном округе. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.

Победителями стали ТОС «Истоки» из деревни Барсаново и ТОС «Петровская мыза» из деревни Петровское. Они получили по 100 000 рублей.

«Конкурс проводится для развития, поддержки и стимулирования деловой и социальной активности населения округа в осуществлении собственных инициатив по решению вопросов местного значения», – рассказали в администрации.