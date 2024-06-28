Лучшие проекты ТОС определили в Опочецком муниципальном округе
Лучшие проекты территориального общественного самоуправления – 2024 определили в Опочецком муниципальном округе. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.
Победителями стали ТОС «Истоки» из деревни Барсаново и ТОС «Петровская мыза» из деревни Петровское. Они получили по 100 000 рублей.
«Конкурс проводится для развития, поддержки и стимулирования деловой и социальной активности населения округа в осуществлении собственных инициатив по решению вопросов местного значения», – рассказали в администрации.
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