15 июля в Псковском перинатальном центре проведут консультацию для планирующих ребёнка семей

17:04, 28 июня 2024, ПАИ

​15 июля с 13:00 до 17:00 в Псковском перинатальном центре (кабинет № 1032 в основном корпусе) проведут консультацию для планирующих ребёнка семей, сообщается в группе медучреждения «ВКонтакте».



На встрече будут заведующая гинекологическим отделением Псковского клинического перинатального центра, врач-гинеколог первой категории Елена Никульшина и заместитель главного врача по ВРТ в клинике «Источник» Санкт-Петербурга, врач – акушер-гинеколог, репродуктолог, врач ультразвуковой диагностики, кандидат медицинских наук Сергей Никитин.

«Этот прием – отличная возможность бесплатно получить комплексную консультацию от наших высококвалифицированных специалистов по вопросам женского здоровья, планирования беременности, лечения бесплодия и полноценной подготовки к ЭКО. Мы рекомендуем прийти на консультацию вместе с партнером», – посоветовали в перинатальном центре.

При себе необходимо иметь все результаты обследований, которые выполнялись ранее, а также паспорт, полис и СНИЛС.

Записаться на приём можно по телефону +7 (905) 295-59-22 с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00.