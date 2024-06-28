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Общество

15 июля в Псковском перинатальном центре проведут консультацию для планирующих ребёнка семей

​15 июля с 13:00 до 17:00 в Псковском перинатальном центре (кабинет № 1032 в основном корпусе) проведут консультацию для планирующих ребёнка семей, сообщается в группе медучреждения «ВКонтакте».

На встрече будут заведующая гинекологическим отделением Псковского клинического перинатального центра, врач-гинеколог первой категории Елена Никульшина и заместитель главного врача по ВРТ в клинике «Источник» Санкт-Петербурга, врач – акушер-гинеколог, репродуктолог, врач ультразвуковой диагностики, кандидат медицинских наук Сергей Никитин.

«Этот прием – отличная возможность бесплатно получить комплексную консультацию от наших высококвалифицированных специалистов по вопросам женского здоровья, планирования беременности, лечения бесплодия и полноценной подготовки к ЭКО. Мы рекомендуем прийти на консультацию вместе с партнером», – посоветовали в перинатальном центре.

При себе необходимо иметь все результаты обследований, которые выполнялись ранее, а также паспорт, полис и СНИЛС.

Записаться на приём можно по телефону +7 (905) 295-59-22 с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00.

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