Надежда Бабкина приглашает жителей Псковской области на Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России»
Надежда Бабкина и Московский государственный ансамбль «Русская песня» приглашают жителей Псковской области на Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России». Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.
Первый концерт состоится в Пскове 30 июня в 17:00. Затем концерты пройдут в Великих Луках, Палкино, Гдове, Печорах, Пытало, Порхове, Опочке, Стругах Красных и Острове – программа выступлений расписана до 9 июля.
Надежда Бабкина приглашает жителей Псковской области на Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России»
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