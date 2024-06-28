Надежда Бабкина приглашает жителей Псковской области на Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России»

18:17, 28 июня 2024, ПАИ

Надежда Бабкина и Московский государственный ансамбль «Русская песня» приглашают жителей Псковской области на Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России». Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

Первый концерт состоится в Пскове 30 июня в 17:00. Затем концерты пройдут в Великих Луках, Палкино, Гдове, Печорах, Пытало, Порхове, Опочке, Стругах Красных и Острове – программа выступлений расписана до 9 июля.