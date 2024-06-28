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Общество

Краеведческая поездка для молодёжи в Мальскую долину состоится в первую субботу июля

6 июля Псковский городской молодёжный центр приглашает на краеведческую прогулку по Изборско-Мальской долине протяжённостью около 12 километров.

Во время путешествия участники прогулки увидят Изборско-Мальскую долину. Среди мест, которые они посетят вместе с гидом, – Труворово городище, Змеиная балка, местный Бродвей, ключ Кипян, Мельничный ручей и Мальской монастырь. Кроме того, будет возможность попробовать воду из древних источников. В завершение маршрута путешественники посетят Мальское озеро. На пути к нему запланирован привал в Мальской долине, поэтому необходимо взять с собой перекус.

Сбор участников у магазина «Зенден» (площадь Ленина, д. 1) в 9:00. Отправление из Пскова до Изборска и обратно на автобусе. Возвращение обратно в Псков в 17:00.

Участникам рекомендуется надеть удобную одежду, головной убор и обувь для комфортного путешествия, желательно закрытого типа, так как группа будет пересекать лесистую часть местности.

Участие в мероприятии бесплатное. Необходима предварительная запись.

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