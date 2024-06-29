III Бунинский фестиваль прошёл в Себежском районе

12:21, 29 июня 2024, ПАИ

III Бунинский многожанровый фестиваль «Светляк» прошёл в красном клубе-библиотеке деревни Сутоки Себежского района, пишет районное издание «Призыв».

Перед открытием фестиваля все участники прошли в костюмированном шествии к Бунинскому камню и возложили цветы.

На сцене выступила фолк-группа «Пятница» районного культурного центра Себежа под руководством Елены Масловой. Впервые на фестивале выступили с игрой на флейтах и народными песнями сёстры Анастасия и Екатерина Соколовы из Воронежа. Кроме того, выступили Евгения Жукова и Дарья Егорова из образцового художественного коллектива – эстрадной группы «Маленькая компания» и дети из образцового коллектива – хореографического ансамбля «Рассыпуха». Со сцены стихи Бунина читали Мария Трашкова, Дмитрий Кузьменков, Галина Барловская. Авторские стихи прочли Татьяна Василевская и Надежда Дубинина. В фестивале приняли участие Бояриновская и Красноармейская библиотеки. Под руководством Алёны Титовой и Ольги Проценюк выступили Анастасия Яковлева, Елена Кирюшенок, Елена Пеньковская, Ярослава Исакова, Игорь Филатов со своей сестрой Олей.

Участница красного клуба-библиотеки Нина Залызина исполнила песни, а Ульяна Кузьменкова рассказала псковскую сказку. Песни о Родине и России спела Евгения Суздалева. Участница из Идрицы Антонина Сковорода исполнила песни.

Второй раз приняли участие в фестивале народный фольклорный ансамбль «Рябинушка» из Пустошкинского района, Пригородный сельский клуб.

В фойе клуба была оформлена выставка «Двух сестёр умелых рук творенье». Здесь представлены работы самых пожилых участниц фестиваля Валентины Маслобоевой и Людмилы Шуваловой.