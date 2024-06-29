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Общество

Надёжность электроснабжения повысили в двух муниципальных образованиях Псковской области

78 изоляторов заменили специалисты компании «Россети Северо-Запад» на линии 110 кВ «Изборская-2» в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

Работу выполнила бригада мастера Псковских электрических сетей Игоря Ефимова.

Благодаря выполненным работам повысится надёжность электроснабжения Псковского района и Печорского муниципального округа, уточнили в пресс-службе энергокомпании.

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