Надёжность электроснабжения повысили в двух муниципальных образованиях Псковской области
78 изоляторов заменили специалисты компании «Россети Северо-Запад» на линии 110 кВ «Изборская-2» в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.
Работу выполнила бригада мастера Псковских электрических сетей Игоря Ефимова.
Благодаря выполненным работам повысится надёжность электроснабжения Псковского района и Печорского муниципального округа, уточнили в пресс-службе энергокомпании.
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