До +29 градусов прогнозируют в Псковской области 30 июня
Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Псковской области 30 июня, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Будет дуть ветер юго-западных и западных направлений со скоростью от четырёх до девяти метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от +8 до +13 градусов, днём – от +24 до +29.
Атмосферное давление будет низким.
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