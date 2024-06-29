До +29 градусов прогнозируют в Псковской области 30 июня

13:35, 29 июня 2024, ПАИ

Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Псковской области 30 июня, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть ветер юго-западных и западных направлений со скоростью от четырёх до девяти метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +8 до +13 градусов, днём – от +24 до +29.

Атмосферное давление будет низким.