Опубликован список короткометражных фильмов, которые можно будет увидеть на кинофестивале в Пскове
Список лент из второго сеанса конкурса короткометражных фильмов, которые можно увидеть на V Международном кинофестивале «Западные ворота», опубликован в официальном Telegram-канале мероприятия.
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Фото: Telegram-канал «МКФ Западные ворота»
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Фото: Telegram-канал «МКФ Западные ворота»
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Фото: Telegram-канал «МКФ Западные ворота»
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Фото: Telegram-канал «МКФ Западные ворота»
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Фото: Telegram-канал «МКФ Западные ворота»
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Фото: Telegram-канал «МКФ Западные ворота»
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Фото: Telegram-канал «МКФ Западные ворота»
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Фото: Telegram-канал «МКФ Западные ворота»
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Фото: Telegram-канал «МКФ Западные ворота»
Список:
- «Дика, печальна, молчалива» (режиссёр – Дмитрий Могучев);
- «МИР» (режиссёр – Гурам Нармания);
- «Лифт» (режиссёр – Алика Юнг);
- «Голос» (режиссёр – Степан Живов);
- «Доброволец» (режиссёр – Ольга Гагарина);
- «Катя пишет» (режиссёр – Ольга Гагарина);
- «Бабки» (режиссёр – Любава Яровая, 18+);
- «Прощание» (режиссёр – Корней Рокотян, 18+);
- «Гражданин» (режиссёр – Павел Иванов).
Ранее сообщалось, что опубликован список авторов, прошедших отбор в конкурсе видеороликов «КиноСтарт».
Напомним, что V Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2024» будет проходить в Пскове с 5 по 7 июля. За три дня организаторы представят около ста полнометражных и короткометражных фильмов.
В конкурсную программу кинофестиваля войдёт шесть новых фильмов из России, Белоруссии, Киргизии, Китая, Монголии, Греции, а в международную секцию «Панорама» – из Киргизии, Азербайджана, России и отдельно из Якутии. Также в программе фестиваля 13 тематических секций, конкурс короткометражных фильмов, ретроспективы, гала-премьеры, специальные сеансы, творческие вечера и обсуждения фильмов с участием известных кинематографистов.
Подробнее о событии читайте в нашем специальном сюжете здесь.
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Опубликован список короткометражных фильмов, которые можно будет увидеть на кинофестивале в Пскове