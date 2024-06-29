Опубликован список короткометражных фильмов, которые можно будет увидеть на кинофестивале в Пскове

19:09, 29 июня 2024, ПАИ

Список лент из второго сеанса конкурса короткометражных фильмов, которые можно увидеть на V Международном кинофестивале «Западные ворота», опубликован в официальном Telegram-канале мероприятия.



Фото: Telegram-канал «МКФ Западные ворота»



Фото: Telegram-канал «МКФ Западные ворота»



Фото: Telegram-канал «МКФ Западные ворота»



Фото: Telegram-канал «МКФ Западные ворота»



Фото: Telegram-канал «МКФ Западные ворота»



Фото: Telegram-канал «МКФ Западные ворота»



Фото: Telegram-канал «МКФ Западные ворота»



Фото: Telegram-канал «МКФ Западные ворота»



Фото: Telegram-канал «МКФ Западные ворота»

















Список:

«Дика, печальна, молчалива» (режиссёр – Дмитрий Могучев);

«МИР» (режиссёр – Гурам Нармания);

«Лифт» (режиссёр – Алика Юнг);

«Голос» (режиссёр – Степан Живов);

«Доброволец» (режиссёр – Ольга Гагарина);

«Катя пишет» (режиссёр – Ольга Гагарина);

«Бабки» (режиссёр – Любава Яровая, 18+);

«Прощание» (режиссёр – Корней Рокотян, 18+);

«Гражданин» (режиссёр – Павел Иванов).

Ранее сообщалось, что опубликован список авторов, прошедших отбор в конкурсе видеороликов «КиноСтарт».

Напомним, что V Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2024» будет проходить в Пскове с 5 по 7 июля. За три дня организаторы представят около ста полнометражных и короткометражных фильмов.

В конкурсную программу кинофестиваля войдёт шесть новых фильмов из России, Белоруссии, Киргизии, Китая, Монголии, Греции, а в международную секцию «Панорама» – из Киргизии, Азербайджана, России и отдельно из Якутии. Также в программе фестиваля 13 тематических секций, конкурс короткометражных фильмов, ретроспективы, гала-премьеры, специальные сеансы, творческие вечера и обсуждения фильмов с участием известных кинематографистов.

Подробнее о событии читайте в нашем специальном сюжете здесь.