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Опубликован список короткометражных фильмов, которые можно будет увидеть на кинофестивале в Пскове

Список лент из второго сеанса конкурса короткометражных фильмов, которые можно увидеть на V Международном кинофестивале «Западные ворота», опубликован в официальном Telegram-канале мероприятия.

  • Ленты из второго сеанса конкурса короткометражных фильмов
    Фото: Telegram-канал «МКФ Западные ворота»
  • Ленты из второго сеанса конкурса короткометражных фильмов
    Фото: Telegram-канал «МКФ Западные ворота»
  • Ленты из второго сеанса конкурса короткометражных фильмов
    Фото: Telegram-канал «МКФ Западные ворота»
  • Ленты из второго сеанса конкурса короткометражных фильмов
    Фото: Telegram-канал «МКФ Западные ворота»
  • Ленты из второго сеанса конкурса короткометражных фильмов
    Фото: Telegram-канал «МКФ Западные ворота»
  • Ленты из второго сеанса конкурса короткометражных фильмов
    Фото: Telegram-канал «МКФ Западные ворота»
  • Ленты из второго сеанса конкурса короткометражных фильмов
    Фото: Telegram-канал «МКФ Западные ворота»
  • Ленты из второго сеанса конкурса короткометражных фильмов
    Фото: Telegram-канал «МКФ Западные ворота»
  • Ленты из второго сеанса конкурса короткометражных фильмов
    Фото: Telegram-канал «МКФ Западные ворота»

Список:

  • «Дика, печальна, молчалива» (режиссёр – Дмитрий Могучев);
  • «МИР» (режиссёр – Гурам Нармания);
  • «Лифт» (режиссёр – Алика Юнг);
  • «Голос» (режиссёр – Степан Живов);
  • «Доброволец» (режиссёр – Ольга Гагарина);
  • «Катя пишет» (режиссёр – Ольга Гагарина);
  • «Бабки» (режиссёр – Любава Яровая, 18+);
  • «Прощание» (режиссёр – Корней Рокотян, 18+);
  • «Гражданин» (режиссёр – Павел Иванов).

Ранее сообщалось, что опубликован список авторов, прошедших отбор в конкурсе видеороликов «КиноСтарт».

Напомним, что V Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2024» будет проходить в Пскове с 5 по 7 июля. За три дня организаторы представят около ста полнометражных и короткометражных фильмов.

В конкурсную программу кинофестиваля войдёт шесть новых фильмов из России, Белоруссии, Киргизии, Китая, Монголии, Греции, а в международную секцию «Панорама» – из Киргизии, Азербайджана, России и отдельно из Якутии. Также в программе фестиваля 13 тематических секций, конкурс короткометражных фильмов, ретроспективы, гала-премьеры, специальные сеансы, творческие вечера и обсуждения фильмов с участием известных кинематографистов.

Подробнее о событии читайте в нашем специальном сюжете здесь.

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