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Общество

Опубликован список авторов, прошедших отбор в конкурсе видеороликов «КиноСтарт»

Из более 35 работ оргкомитетом конкурса видеороликов «КиноСтарт» были отобраны 24 – те работы, которые смогут побороться за приз организаторов V Международного кинофестиваля «Западные ворота». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Авторами, прошедшими отбор областного конкурса видеороликов «КиноСтарт», стали:

  • Сергей Иванов – «Без фильтров»;
  • Марина Шикова – «Обещание»;
  • Марина Иванова – «Варлаамовский куть»;
  • Андрей Томилов – «Видеоклип на 14 февраля»;
  • Антон Кучеров – «Есть в марте день особый»;
  • Григорий Юшин – «Искушение»;
  • Сергей Сергеев – «Знакомство вслепую»;
  • Сергей Иванов – «Письмо»;
  • Полина Корвич – «Рождённым в СССР посвящается. Прекрасное далёко»;
  • Алёна Ильина – «Олин город»;
  • Анастасия Лысанова – «Прежде чем я упаду»;
  • Иван Петров – «Великое сражение», «Гонец»;
  • Андрей Соколов – «Обещание»;
  • Софья Гаджиева – «М. В. Юдина»;
  • Екатерина Савченко – «Великая история Великих Лук»;
  • Регина Малашук – «Хроники Исаборга. Сын за отца»;
  • Юлия Николаевна – «Никто не забыт?»;
  • Виталий Михайлов – «Красуха: мёртвые и живые»;
  • Наталья Юрченко – «Сокровища земли Псковской – фрески Мирожского монастыря»;
  • Елена Перфилова – «Желание»;
  • Дмитрий Гутник – музыкальный клип на песню «Вася-Василёк» «Балаган Лимитед»;
  • Михаил Прохоренко – «Небо Псковской области»;
  • Виктория Салкина – «Яблоко раздора»;
  • Дарья Парфенова – «Сквозь века».

О финалистах, которые примут участие в открытом онлайн-голосовании, станет известно позже.

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