Опубликован список авторов, прошедших отбор в конкурсе видеороликов «КиноСтарт»
Из более 35 работ оргкомитетом конкурса видеороликов «КиноСтарт» были отобраны 24 – те работы, которые смогут побороться за приз организаторов V Международного кинофестиваля «Западные ворота». Об этом ПАИ сообщили организаторы.
Авторами, прошедшими отбор областного конкурса видеороликов «КиноСтарт», стали:
- Сергей Иванов – «Без фильтров»;
- Марина Шикова – «Обещание»;
- Марина Иванова – «Варлаамовский куть»;
- Андрей Томилов – «Видеоклип на 14 февраля»;
- Антон Кучеров – «Есть в марте день особый»;
- Григорий Юшин – «Искушение»;
- Сергей Сергеев – «Знакомство вслепую»;
- Сергей Иванов – «Письмо»;
- Полина Корвич – «Рождённым в СССР посвящается. Прекрасное далёко»;
- Алёна Ильина – «Олин город»;
- Анастасия Лысанова – «Прежде чем я упаду»;
- Иван Петров – «Великое сражение», «Гонец»;
- Андрей Соколов – «Обещание»;
- Софья Гаджиева – «М. В. Юдина»;
- Екатерина Савченко – «Великая история Великих Лук»;
- Регина Малашук – «Хроники Исаборга. Сын за отца»;
- Юлия Николаевна – «Никто не забыт?»;
- Виталий Михайлов – «Красуха: мёртвые и живые»;
- Наталья Юрченко – «Сокровища земли Псковской – фрески Мирожского монастыря»;
- Елена Перфилова – «Желание»;
- Дмитрий Гутник – музыкальный клип на песню «Вася-Василёк» «Балаган Лимитед»;
- Михаил Прохоренко – «Небо Псковской области»;
- Виктория Салкина – «Яблоко раздора»;
- Дарья Парфенова – «Сквозь века».
О финалистах, которые примут участие в открытом онлайн-голосовании, станет известно позже.
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