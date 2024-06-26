Опубликован список авторов, прошедших отбор в конкурсе видеороликов «КиноСтарт»

20:11, 26 июня 2024, ПАИ

Из более 35 работ оргкомитетом конкурса видеороликов «КиноСтарт» были отобраны 24 – те работы, которые смогут побороться за приз организаторов V Международного кинофестиваля «Западные ворота». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Авторами, прошедшими отбор областного конкурса видеороликов «КиноСтарт», стали:

Сергей Иванов – «Без фильтров»;

Марина Шикова – «Обещание»;

Марина Иванова – «Варлаамовский куть»;

Андрей Томилов – «Видеоклип на 14 февраля»;

Антон Кучеров – «Есть в марте день особый»;

Григорий Юшин – «Искушение»;

Сергей Сергеев – «Знакомство вслепую»;

Сергей Иванов – «Письмо»;

Полина Корвич – «Рождённым в СССР посвящается. Прекрасное далёко»;

Алёна Ильина – «Олин город»;

Анастасия Лысанова – «Прежде чем я упаду»;

Иван Петров – «Великое сражение», «Гонец»;

Андрей Соколов – «Обещание»;

Софья Гаджиева – «М. В. Юдина»;

Екатерина Савченко – «Великая история Великих Лук»;

Регина Малашук – «Хроники Исаборга. Сын за отца»;

Юлия Николаевна – «Никто не забыт?»;

Виталий Михайлов – «Красуха: мёртвые и живые»;

Наталья Юрченко – «Сокровища земли Псковской – фрески Мирожского монастыря»;

Елена Перфилова – «Желание»;

Дмитрий Гутник – музыкальный клип на песню «Вася-Василёк» «Балаган Лимитед»;

Михаил Прохоренко – «Небо Псковской области»;

Виктория Салкина – «Яблоко раздора»;

Дарья Парфенова – «Сквозь века».

О финалистах, которые примут участие в открытом онлайн-голосовании, станет известно позже.