Свято-Тихоновский крестный ход завершился в Торопце Куньинского района

18:24, 30 июня 2024, ПАИ

Свято-Тихоновский крестный ход завершился в Торопце Куньинского района. Об этом пишет районная газета «Пламя».

Участники крестного хода во главе с настоятелем Свято-Успенского Святогорского монастыря Василием, отправившиеся в четверг в путь из Клина сегодня завершили его в храме «Всех Святых» города Торопец, где как раз сегодня отметили престольный праздник - Неделю всех святых.

В храме прошло торжественное богослужение, а затем общая трапеза, после которой участники крестного хода на автобусах отправились в обратный путь.

«Мероприятие глубоко символично. Его старт состоялся на малой родине будущего патриарха всея Руси Тихона - в деревне Клин Куньинского района. Завершился крестный ход в Торопце, где прошло детство и юность святителя. Здесь же он перед поступлением в Псковскую духовную семинарию учился в Торопецком духовном училище», – написали в газете.

Все желающие также могут оценить обновленный дом-музей патриарха Всея Руси Тихона, который располагается в центре, недалеко от набережной. Во дворе дома скоро откроют памятник патриарху. В Клину, напомним, также возводится музей святителя..