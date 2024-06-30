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Общество

Наталья Фёдорова поздравила молодёжь с праздником

Глава Псковского района Наталья Фёдорова вместе с ребятами из Молодежного совета Псковского района приняла участие в празднике, который прошёл на стадионе Моглинской школы и был посвящен Дню Молодежи. Об этом глава муниципалитета сообщила в своём телеграм-канале.

Глава Псковского района поздравила молодёжь с праздником. Фото из телеграм-канала Натальи Фёдоровой

«У нас замечательная молодежь, у которой много друзей! И праздник хорошо это продемонстрировал: в программе мероприятия были яркие и интересные площадки от Молодежного совета, Красного креста, ЦРТДМ, соревнования по футболу, тренировка по Джиу-джитсу, конкурсы и зажигательные песни и танцы от Родинского ДК и многое другое», – подчеркнула Наталья Фёдорова.

Она также отметила, что молодёжь активно занимается волонтерской деятельностью, спортом, реализует социальные проекты. Ребята по случаю праздника были отмечены заслуженными наградами: благодарностями и грамотами.

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