Псковские творческие коллективы приняли участие во Всероссийском фестивале-марафоне «Песни России»

21:50, 30 июня 2024, ПАИ

Псковские творческие коллективы приняли участие во Всероссийском фестивале-марафоне «Песни России». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления культуры администрации Пскова.

Концерт состоялся на Октябрьской площади Пскова. Областной центр стал первым в регионе городе, где состоялся концерт проекта «Песни России».

«Бурными аплодисментами зрители встречали коллективы и солистов из Москвы, Саранска, Кемерова и Грозного. Ярких красок концерту добавило выступление народной артистки России Надежды Бабкиной. Хорошее настроение псковичам дарили и наши талантливые артисты из театра танца «Русские узоры», Псковского русского народного хора, хореографического ансамбля «Псковские кружева», группы «Саморезы» и Псковского цирка», – отметили организаторы.

Концерты в рамках Всероссийского фестиваля-марафона «Песни России» пройдут с 30 июня по 9 июля в десяти муниципалитетах региона. В каждом городе выступит автор проекта и художественный руководитель марафона народная артистка России Надежда Бабкина.