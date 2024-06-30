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Надежда Бабкина поприветствовала псковичей на фестивале-марафоне «Песни России»

Надежда Бабкина поприветствовала псковичей на фестивале-марафоне «Песни России». Видео размещено в телегрм-канале комитета по культуре Псковской области.

Первый выступление в рамках фестиваля-марафона проходит в Пскове 30 июня. Затем концерты состоятся в Великих Луках, Палкино, Гдове, Печорах, Пыталово, Порхове, Опочке, Стругах Красных и Острове – программа выступлений расписана до 9 июля.

Напомним, что в связи с проведением концерта в Пскове с 8:00 30 июня до 2:00 1 июля закрыто движение транспорта по Октябрьскому проспекту (от улицы Некрасова до Октябрьской площади), Октябрьской площади, улицы Советской от площади Ленина до Октябрьской площади.

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