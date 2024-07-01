Надежда Бабкина выступит сегодня в Великих Луках

10:49, 01 июля 2024, ПАИ

Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России» пройдёт на площади Ленина в Великих Луках сегодня, 1 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.

Перед великолучанами и гостями города выступит народная артистка России Надежда Бабкина. В концерте также примут участие и творческие коллективы Великих Лук.

Мероприятие начнётся в 19:00. Вход свободный.

Напомним, что в рамках Всероссийского фестиваля-марафона «Песни России» запланировано выступление Надежды Бабкиной в десяти муниципалитетах Псковской области. Вчера она выступала в Пскове, фоторепортаж с мероприятия смотрите здесь.