Публикуем программу кинофестиваля «Западные ворота»

11:14, 01 июля 2024, ПАИ

Публикуем программу V Международного кинофестиваля «Западные ворота», который пройдёт в Пскове с 5 по 7 июля.

Чтобы посмотреть программу фестиваля, откройте изображение в новой вкладке или пройдите по ссылке.

Для псковичей и гостей города подготовлены кинопоказы, церемонии открытия и закрытия, круглые столы и встречи с экспертами.

Со списком короткометражных фильмов, которые можно будет увидеть на кинофестивале в Пскове, можно ознакомиться здесь.

Напомним, что V Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2024» будет проходить в Пскове с 5 по 7 июля. За три дня организаторы представят около ста полнометражных и короткометражных фильмов.

В конкурсную программу кинофестиваля войдёт шесть новых фильмов из России, Белоруссии, Киргизии, Китая, Монголии, Греции, а в международную секцию «Панорама» – из Киргизии, Азербайджана, России и отдельно из Якутии. Также в программе фестиваля 13 тематических секций, конкурс короткометражных фильмов, ретроспективы, гала-премьеры, специальные сеансы, творческие вечера и обсуждения фильмов с участием известных кинематографистов.

Подробнее о событии читайте в специальном сюжете ПАИ.