Более 3,5 тысячи человек посетили выставку «Чудо преображения» в Изборске

15:53, 01 июля 2024, ПАИ

3,6 тысячи человек посетили выставку «Чудо преображения», которая завершила свою работу в музее-заповеднике «Изборск» 30 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.



Фото: Изборский музей-заповедник | Анастасия Тарасова



Фото: Изборский музей-заповедник | Анастасия Тарасова



Фото: Изборский музей-заповедник | Анастасия Тарасова



Фото: Изборский музей-заповедник | Анастасия Тарасова



Фото: Изборский музей-заповедник | Анастасия Тарасова



Фото: Изборский музей-заповедник | Анастасия Тарасова



Фото: Изборский музей-заповедник | Анастасия Тарасова



Фото: Изборский музей-заповедник | Анастасия Тарасова















Межмузейный выставочный проект «Чудо преображения» посвящён реставрации самого большого и сложного сооружения из дерева – церкви Преображения Господня на острове Кижи и сохранению традиций древнерусского деревянного зодчества. Благодаря выставке гости Изборска смогли узнать много нового о Кижском ансамбле и храме Преображения Господня, увидели уникальные экспонаты из собрания Государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника «Кижи».

«Особенный интерес у посетителей вызвал макет Кижского архитектурного ансамбля, созданный сотрудниками Плотницкого центра музея-заповедника «Кижи» под руководством Андрея Ковальчука, реставратора высшей категории, лауреата премии Правительства Российской Федерации в области культуры», – рассказали в пресс-службе музея.