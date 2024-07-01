170 экскурсий для школьников провели на Псковском хлебокомбинате за учебный год

17:57, 01 июля 2024, ПАИ

170 экскурсий для псковских школьников провели на Псковском хлебокомбинате в прошлом учебном году, рассказала заместитель директора предприятия Любовь Котова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 1 июля.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова













«Где-то в общей сложности 4 100 человек нас посетило. Мы берём школьников, начиная с первого класса, с семи лет, – начальная и средняя школа. Ещё берём на профориентацию студентов и проводим студенческие экскурсии», – рассказала гостья радиоэфира.

Отметим, в ходе экскурсий старшеклассники смогут познакомиться с историей предприятия, своими глазами увидеть важнейшие этапы производства хлеба, а также продегустировать продукцию хлебокомбината.