Опытом в области охраны объектов культурного наследия обменяются специалисты на межрегиональном форуме в Пскове
IV Межрегиональный форум «Объекты всемирного наследия: достижения и опыт регионов» пройдёт в Пскове с 4 по 5 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.
В этом году форум посвящён 70-летию вступления России в ЮНЕСКО и пятилетию вступления серийного объекта «Храмы Псковской архитектурной школы» в Список всемирного наследия.
Для работы на форуме в Псков приедут ведущие специалисты в области охраны объектов культурного наследия из Санкт-Петербурга, Ярославля, Переславль-Залесского и других регионов страны. Они обменяются опытом в сохранении объектов культурного наследия, обсудят достижения в сфере реставрации, туризма и популяризации объектов всемирного наследия.
Напомним, в Псковской области в Список всемирного наследия включены десять церквей Псковской школы архитектуры.
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