Опытом в области охраны объектов культурного наследия обменяются специалисты на межрегиональном форуме в Пскове

16:51, 01 июля 2024, ПАИ

IV Межрегиональный форум «Объекты всемирного наследия: достижения и опыт регионов» пройдёт в Пскове с 4 по 5 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

В этом году форум посвящён 70-летию вступления России в ЮНЕСКО и пятилетию вступления серийного объекта «Храмы Псковской архитектурной школы» в Список всемирного наследия.

Для работы на форуме в Псков приедут ведущие специалисты в области охраны объектов культурного наследия из Санкт-Петербурга, Ярославля, Переславль-Залесского и других регионов страны. Они обменяются опытом в сохранении объектов культурного наследия, обсудят достижения в сфере реставрации, туризма и популяризации объектов всемирного наследия.

Напомним, в Псковской области в Список всемирного наследия включены десять церквей Псковской школы архитектуры.