Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Какую долю рынка занимает Псковский хлебокомбинат, рассказала эксперт

Доля продукции Псковского хлебокомбината на рынке хлебобулочных изделий Псковской области составляет порядка 60%, сообщила заместитель директора предприятия Любовь Котова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 1 июля.

Фото: ПАИ

В сетевых магазинах Псковский хлебокомбинат реализует примерно 45–47% продукции, в фирменных пекарнях, количество которых уже достигло 11, продают ещё порядка 20%, рассказала заместитель директора предприятия.

«За счёт своей сети мы можем расширять ассортимент, какие-то новинки тестировать на наших потребителях: зайдёт или не зайдёт продукт на рынок, непосредственно прямую связь с покупателями держать», – пояснила гостья радиоэфира.

Помимо этого, хлебокомбинат работает по большому количеству госконтрактов, поставляет продукцию в магазины, детские сады, школы, больницы, обеспечивает хлебом военных. «У нас много контрактов, какие-то небольшие магазины, локальные оптовики. У нас не только Псковский район, у нас Псковская область, Новгородская область, Новгород, Ленинградская область, Санкт-Петербург. А в Белоруссию мы поставляем баранки», – рассказала Любовь Котова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












01 июля 2024

Уникальные псковские баранки и развитие Псковского хлебокомбината обсудили на «Серебряном дожде». Главное
01 июля 2024

Эксперт: Количество мини-пекарен при магазинах Пскова может увеличиться
01 июля 2024

Какую долю рынка занимает Псковский хлебокомбинат, рассказала эксперт
01 июля 2024

Около 1,7 тонны баранок выпускают на Псковском хлебокомбинате за смену
01 июля 2024

Ручные псковские баранки пользуются спросом на международном рынке
01 июля 2024

Более десяти тысяч тонн свинины отправили из Псковской области в четыре страны мира
01 июля 2024

Заместитель директора Псковского хлебокомбината станет гостьей «Бизнес-ланча»
01 июля 2024

«Сбермаркет» сменил название на «Купер»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...