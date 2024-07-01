Какую долю рынка занимает Псковский хлебокомбинат, рассказала эксперт

17:35, 01 июля 2024, ПАИ

Доля продукции Псковского хлебокомбината на рынке хлебобулочных изделий Псковской области составляет порядка 60%, сообщила заместитель директора предприятия Любовь Котова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 1 июля.

В сетевых магазинах Псковский хлебокомбинат реализует примерно 45–47% продукции, в фирменных пекарнях, количество которых уже достигло 11, продают ещё порядка 20%, рассказала заместитель директора предприятия.

«За счёт своей сети мы можем расширять ассортимент, какие-то новинки тестировать на наших потребителях: зайдёт или не зайдёт продукт на рынок, непосредственно прямую связь с покупателями держать», – пояснила гостья радиоэфира.

Помимо этого, хлебокомбинат работает по большому количеству госконтрактов, поставляет продукцию в магазины, детские сады, школы, больницы, обеспечивает хлебом военных. «У нас много контрактов, какие-то небольшие магазины, локальные оптовики. У нас не только Псковский район, у нас Псковская область, Новгородская область, Новгород, Ленинградская область, Санкт-Петербург. А в Белоруссию мы поставляем баранки», – рассказала Любовь Котова.