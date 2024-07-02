Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В России спасли повара, который не мог есть

Новосибирские врачи спасли повара, который не мог есть из-за патологии аорты, пишет «Комсомольская правда в Новосибирске».

22-летний житель Владивостока обратился в новосибирскую клинику Мешалкина. В 2019 года у него начались кратковременные приступы сдавления горла, а впоследствии он не мог проглотить даже маленький кусок хлеба без большого количества воды и перешёл на детское питание, протёртые супы и кефир.

Молодой человек сильно похудел и решил обратиться за медицинской помощью. Врачи провели компьютерную томографию и обнаружили у пациента редкую врождённую аномалию – сосудистое кольцо (сосуды охватывают и стягивают пищевод и трахею), которая возникла из-за неправильного расположения сосудов вокруг сердца.

Специалисты объяснили, что такая патология может никак не проявляться в детстве, а с возрастом, по мере роста и при увеличении физической нагрузки, давление в артериях растёт, усиливается сдавливание.

Молодому человеку сделали операцию, через сутки после которой он без проблем смог есть твёрдую пищу.

Ранее врачи рассказали, когда опасны проблемы с глотанием.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












02 июля 2024

Наталья Ильина: ПсковГУ привлекает студентов из Индии качеством образования
02 июля 2024

Дополнительные бригады энергетиков ликвидируют последствия непогоды в Псковской области
02 июля 2024

Логистический комплекс планируют построить при Псковском хлебокомбинате
02 июля 2024

ПсковГУ реализует пять проектов по развитию международных отношений с Сербией
02 июля 2024

Основные тренды рынка хлебобулочных изделий в Пскове перечислила эксперт
02 июля 2024

Некоторые псковичи смогут бесплатно посетить музей-заповедник «Изборск» 3 июля

02 июля 2024

Дмитрий Певцов выступит на кинофестивале «Западные ворота» в Пскове
02 июля 2024

Сирены завоют в Псковской области 3 июля

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...