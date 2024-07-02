В России спасли повара, который не мог есть

13:50, 02 июля 2024, ПАИ

Новосибирские врачи спасли повара, который не мог есть из-за патологии аорты, пишет «Комсомольская правда в Новосибирске».

22-летний житель Владивостока обратился в новосибирскую клинику Мешалкина. В 2019 года у него начались кратковременные приступы сдавления горла, а впоследствии он не мог проглотить даже маленький кусок хлеба без большого количества воды и перешёл на детское питание, протёртые супы и кефир.

Молодой человек сильно похудел и решил обратиться за медицинской помощью. Врачи провели компьютерную томографию и обнаружили у пациента редкую врождённую аномалию – сосудистое кольцо (сосуды охватывают и стягивают пищевод и трахею), которая возникла из-за неправильного расположения сосудов вокруг сердца.

Специалисты объяснили, что такая патология может никак не проявляться в детстве, а с возрастом, по мере роста и при увеличении физической нагрузки, давление в артериях растёт, усиливается сдавливание.

Молодому человеку сделали операцию, через сутки после которой он без проблем смог есть твёрдую пищу.

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