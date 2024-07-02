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Культура

Выставка кукол в национальных костюмах откроется в Пскове 4 июля

Выставка кукол в национальных костюмах откроется в рамках проекта «Национальный костюм в образе куклы» в выставочном зале Псковского областного центра народного творчества 4 июля. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Фото: организаторы

Основой для национального костюма кукол стали подлинные костюмы народов, проживающих сегодня на территории Псковской области. Выдержать стилевое единство компонентов – образ, национальность, костюм, причёску, украшения и аксессуары – стало возможно благодаря созданию авторской куклы.

Национальные детали костюмов мастера-кукольники черпали из встреч с представителями национальных диаспор, отметили организаторы. Каждый из народов (гагаузы, армянский, азербайджанский, туркменский, литовский, еврейский, чеченский, финны-ингерманландцы, киргизы) будет представлен парой кукол в мужском и женском костюмах.

Открытие выставки «Национальный костюм в образе куклы» состоится 4 июля в 17:00.

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