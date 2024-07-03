Архивные пригласительные на «Курган Дружбы» показал псковский архив в день 65-летия комплекса

10:24, 03 июля 2024, ПАИ

3 июля исполняется 65 лет с момента торжественного открытия мемориального комплекса «Курган Дружбы» на стыке границ России, Белоруссии и Латвии. Об этом ПАИ сообщили в Госархиве Псковской области. Комплекс появился в память о сотрудничестве партизан в годы Великой Отечественной войны.

Госархив Псковской области сделал подборку документов, связанных с Курганом Дружбы. «Перед вами пригласительные билеты на празднования за 1975, 1979, 1981, 1991 годы, информация о празднике за 2005 год, информационный плакат о проведении встречи в 2005 году», - уточнили в архиве.



Фото: Госархив Псковской области



Фото: Госархив Псковской области



Фото: Госархив Псковской области



Фото: Госархив Псковской области



Фото: Госархив Псковской области



Фото: Госархив Псковской области











В 1942 году площадь партизанского края в этих местах составляла около 10 тысяч квадратных километров, на этой территории действовали органы советской власти, работали школы, колхозы. Жили здесь около 100 тысяч человек.

В память о героическом прошлом объединившихся для совместной борьбы партизанских отрядов трех республик был создан насыпной холм, на котором посадили дуб. Он получил название «дуб Дружбы». С каждой из сторон к вершине холма ведут ступени, символизирующие встречу, сплочение всех сторон.

В 2024 году серия мероприятий на Кургане Дружбы пройдет 7 июля. Принимающей стороной станет Белоруссия.