Псковские газовики подвели предварительные итоги работы в первом полугодии 2024 года

10:45, 03 июля 2024, ПАИ

В «Газпром газораспределение Псков» подвели предварительные итоги работы в первом полугодии 2024 года, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

Так, с начала января 2024 года по догазификации построили более 103 километров газопроводов. Выполнено 638 пусков газа.

Общее количество принятых заявок на догазификацию от жителей Псковской области превышает 18,4 тысячи, заключено более 18,2 тысячи договоров на бесплатное подведение газовых сетей к участкам. Из них свыше 14 тысяч исполнено до границ земельных участков, включая нулевые врезки.

Продолжается работа по реализации программы развития газоснабжения и газификации Псковской области на 2021–2025 годы.

В частности, завершено строительство межпоселковых газопроводов до деревень Синяя Никола, Влесно и к площадке Великолукского свиноводческого комплекса в Красногородском районе. Также построен межпоселковый газопровод Иваново-Опухлики для дальнейшей газификации деревень Иваново, Опухлики, Чижевщина, Крупевицы и Гололобы.

Компания «Газпром газораспределение Псков» приступила к строительно-монтажным работам в Великолукском районе. Началось строительство межпоселкового газопровода – связки ГРС Великие Луки – ГРС Новосокольники для последующей газификации деревни Жигари. Также начались работы по строительству магистральных газопроводов-отводов для газификации Пушкинских Гор и Новоржева.

Ещё по четырём объектам завершены проектно-изыскательские работы и по шести объектам определён генподрядчик, уже ведутся подготовительные работы для начала строительно-монтажных работ.

Для газификации 15 населённых пунктов в Великолукском, Куньинском, Новосокольническом, Островском, Невельском, Пушкиногорском, Усвятском районах завершены проектно-изыскательские работы на строительство внутрипоселковых газопроводов.

Также ведётся постоянная работа по повышению безопасности эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Происшествий и пострадавших при использовании газа в быту не зафиксировано, подчеркнули в пресс-службе.

«Благодаря слаженной работе с правительством области мы продолжаем реализацию программы догазификации региона. Напоминаем всем жителям, что присоединиться к программе можно в любой момент, подав заявку. А более 3000 домовладений уже подключено к природному газу», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.